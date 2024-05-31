«Арсенал» проехал 6000 км на автобусе до Нижнего Новгорода и обратно. Все, чтобы выслать «Пари НН» в первую лигу
1 июня в ответном переходном матче за участие в РПЛ «Арсенал» сыграет против «Пари НН. Встреча пройдет на стадионе «Спартак» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», а также на сайте букмекерской компании Winline. Старт трансляции — в 17.45 мск. В первом поединке выиграл тульский клуб — 2:1.
Коэффициенты букмекеров на переходный матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Пари НН» 1 июня 2024 года
Эксперты компании Winline назвали фаворитом «пушкарей». На их успех можно сыграть с котировкой 2.38, вероятность исхода — примерно 41%. Ничья к 90-й минуте доступна за 3.40 (28%), победа «Нижнего Новгорода» — за 3.06 (31%).
Выигрыш туляков с форой (0) оценен за 1.71, та же фора на гостей — 2.15.
Обмен голами идет за 1.79, «обе забьют — нет» — за 2.03. Тотал больше 2.5 мяча предложили за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.76.
Самый вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 6.12.
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«Арсенал» Тула — «Пари НН»: прогноз и анализ переходного матча РПЛ 1 июня 2024 года
Туляки — самая «миролюбивая» команд первой лиги: 16 из 34 встреч они завершили вничью. В первой половине таблицы парни Александра Сторожука — третьи с конца по забитым (39), но по пропущенным (25) входят в двойку лучших.
«Арсенал» рисковал не попасть в стыки из-за проблем с лицензированием, хотя гарантировал место в четверке до завершения чемпионата. Вместо него в РПЛ могли пригласить «Родину» с пятой строчки, но руководство решило проблемы с допуском.
Лучший бомбардир «Тулы» и всей первой лиги Джонатан Окоронкво забил 17 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах. На втором месте Ишхан Гелоян — у него 5+3.
В первом стыковом матче против «Нижнего» сюжет развивался драматично. Уже на второй минуте счет открыл полузащитник туляков Максим Кайнов. На восьмой защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома отправил мяч в свои ворота. Но на 33-й Ботака-Иобома реабилитировался и забил победный гол. Оба мяча в ворота «Пари НН» «пушкари» забили со стандартов.
«Снимаю все, что можно, перед ребятами. Проехать в автобусе за три дня больше трех тысяч километров, толком не восстановиться и не подготовиться, как принято. Играем для болельщиков, пацаны приехали и отдали себя. Наверное, [победили] за счет самоотдачи, большого желания. Они молодцы, это их победа», — прокомментировал успех тренер «Арсенала» Сторожук.
Его коллега из «Пари НН» Саша Илич в интервью говорил одни клише: «пропускать с углового недопустимо, но так случилось», «время отмотать назад нельзя», а в ответном матче «один путь — выиграть».
Илич возглавил команду после увольнения Сергея Юрана в конце апреля, но ситуацию не исправил: при нем «Пари НН» проиграл три из пяти матчей и ни разу не выиграл. Лидеры команды не воспринимают серба всерьез и не пришли на собрание перед заключительным туром РПЛ. А позднее руководство волжан пригласило выступить перед игроками Станислава Черчесова.
В последнем туре «Пари НН» сыграл вничью (1:1) с «Крыльями» в Самаре, занял 13-е место и напоролся на «пушкарей» в стыках.
Всего «Нижний» проиграл 16 матчей в РПЛ — больше поражений только у «Балтики» (18). По пропущенным мячам (51) «Пари» — худший клуб премьер-лиги, а по забитым (29) — предпоследний.
Клуб вылетел из Кубка России после группового этапа — ни разу не победил в квартете смерти со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром», проиграв пять раз.
Больше всех очков по «гол+пас» в составе «Пари НН» набрал Николай Калинский (7+5 во всех турнирах).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» Тула — «Пари НН»
Из-за повреждения мениска туляки потеряли Константина Нижегородова. У «Пари НН» травмированы Константин Марадишвили, Илья Жигулев и Мамаду Майга.
Дисквалификаций нет у обоих клубов.
«Арсенал» Тула — «Пари НН»: статистика личных встреч
Первый стыковой матч завершился победой туляков — 2:1. До этого команды встречались всего два раза — в чемпионате России-2021/22. Обе игры были очень результативные. В Нижнем Новгороде победили «пушкари» (3:2), а в Туле разошлись вничью (2:2).
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» Тула — «Пари НН»
В девяти из 10 предыдущих игр нижегородцев в РПЛ и стыках отличились оба соперника. В семи из 10 поединков с участием «Пари» влетело как минимум четыре мяча. «Арсенала» забил в девяти из 11 предыдущих встреч. В ответном переходном матче «Нижний» постарается отыграться, но снова пропустит от подопечных Сторожука.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4