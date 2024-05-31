«Арсенал» проехал 6000 км на автобусе до Нижнего Новгорода и обратно. Все, чтобы выслать «Пари НН» в первую лигу

Нижегородцам не помог даже Станислав Черчесов.

1 июня в ответном переходном матче за участие в РПЛ «Арсенал» сыграет против «Пари НН. Встреча пройдет на стадионе «Спартак» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», а также на сайте букмекерской компании Winline. Старт трансляции — в 17.45 мск. В первом поединке выиграл тульский клуб — 2:1.

Коэффициенты букмекеров на переходный матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Пари НН» 1 июня 2024 года

Эксперты компании Winline назвали фаворитом «пушкарей». На их успех можно сыграть с котировкой 2.38, вероятность исхода — примерно 41%. Ничья к 90-й минуте доступна за 3.40 (28%), победа «Нижнего Новгорода» — за 3.06 (31%).

Выигрыш туляков с форой (0) оценен за 1.71, та же фора на гостей — 2.15.

Обмен голами идет за 1.79, «обе забьют — нет» — за 2.03. Тотал больше 2.5 мяча предложили за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.76.

Самый вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 6.12.

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«Арсенал» Тула — «Пари НН»: прогноз и анализ переходного матча РПЛ 1 июня 2024 года

Туляки — самая «миролюбивая» команд первой лиги: 16 из 34 встреч они завершили вничью. В первой половине таблицы парни Александра Сторожука — третьи с конца по забитым (39), но по пропущенным (25) входят в двойку лучших.

«Арсенал» рисковал не попасть в стыки из-за проблем с лицензированием, хотя гарантировал место в четверке до завершения чемпионата. Вместо него в РПЛ могли пригласить «Родину» с пятой строчки, но руководство решило проблемы с допуском.

Лучший бомбардир «Тулы» и всей первой лиги Джонатан Окоронкво забил 17 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах. На втором месте Ишхан Гелоян — у него 5+3.

В первом стыковом матче против «Нижнего» сюжет развивался драматично. Уже на второй минуте счет открыл полузащитник туляков Максим Кайнов. На восьмой защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома отправил мяч в свои ворота. Но на 33-й Ботака-Иобома реабилитировался и забил победный гол. Оба мяча в ворота «Пари НН» «пушкари» забили со стандартов.

«Снимаю все, что можно, перед ребятами. Проехать в автобусе за три дня больше трех тысяч километров, толком не восстановиться и не подготовиться, как принято. Играем для болельщиков, пацаны приехали и отдали себя. Наверное, [победили] за счет самоотдачи, большого желания. Они молодцы, это их победа», — прокомментировал успех тренер «Арсенала» Сторожук.

Александр Сторожук («Арсенал» Тула). Фото Официальная страница ПФК «Арсенал» Тула ВКонтакте, Соцсети

Его коллега из «Пари НН» Саша Илич в интервью говорил одни клише: «пропускать с углового недопустимо, но так случилось», «время отмотать назад нельзя», а в ответном матче «один путь — выиграть».

Илич возглавил команду после увольнения Сергея Юрана в конце апреля, но ситуацию не исправил: при нем «Пари НН» проиграл три из пяти матчей и ни разу не выиграл. Лидеры команды не воспринимают серба всерьез и не пришли на собрание перед заключительным туром РПЛ. А позднее руководство волжан пригласило выступить перед игроками Станислава Черчесова.

В последнем туре «Пари НН» сыграл вничью (1:1) с «Крыльями» в Самаре, занял 13-е место и напоролся на «пушкарей» в стыках.

Всего «Нижний» проиграл 16 матчей в РПЛ — больше поражений только у «Балтики» (18). По пропущенным мячам (51) «Пари» — худший клуб премьер-лиги, а по забитым (29) — предпоследний.

Клуб вылетел из Кубка России после группового этапа — ни разу не победил в квартете смерти со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром», проиграв пять раз.

Больше всех очков по «гол+пас» в составе «Пари НН» набрал Николай Калинский (7+5 во всех турнирах).

Николай Калинский («Пари НН» — «Арсенал» Тула). Фото Официальная страница ПФК «Арсенал» Тула ВКонтакте, Соцсети

Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» Тула — «Пари НН»

Из-за повреждения мениска туляки потеряли Константина Нижегородова. У «Пари НН» травмированы Константин Марадишвили, Илья Жигулев и Мамаду Майга.

Дисквалификаций нет у обоих клубов.

«Арсенал» Тула — «Пари НН»: статистика личных встреч

Первый стыковой матч завершился победой туляков — 2:1. До этого команды встречались всего два раза — в чемпионате России-2021/22. Обе игры были очень результативные. В Нижнем Новгороде победили «пушкари» (3:2), а в Туле разошлись вничью (2:2).

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» Тула — «Пари НН»

В девяти из 10 предыдущих игр нижегородцев в РПЛ и стыках отличились оба соперника. В семи из 10 поединков с участием «Пари» влетело как минимум четыре мяча. «Арсенала» забил в девяти из 11 предыдущих встреч. В ответном переходном матче «Нижний» постарается отыграться, но снова пропустит от подопечных Сторожука.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.

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