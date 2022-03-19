«Реал» — «Барселона»: Обамеянг заставит забыть о Месси?
20 марта 2022 года «Реал» примет «Барселону» в 29-м туре испанской Примеры. Эль-класико пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Барселона» 20 марта 2022 года
Команда Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.10 — это около 46% вероятности. Триумф «Барселоны» доступен за 3.40 (28%), а ничья — за 3.80 (26%).
Ф1(0) идет за 1.55, а Ф2(0) — за 2.55.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.35.
Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.57. Противоположный исход оценивается котировкой 2.40.
«Реал» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Примеры 20 марта 2022 года
Главное событие очередного тура испанской Примеры и всего уик-энда — эль-класико. Заклятые враги и одновременно самые успешные клубы Испании сойдутся между собой в Мадриде. Для «Реала» и «Барселоны» это будет третья очная встреча в нынешнем сезоне.
В первом круге чемпионата «Реал» обыграл «Барселону» в гостях со счетом 2:1. В составе мадридцев отличились Алаба и Лукас Васкес, а у каталонцев — Агуэро.
После команды встретились в полуфинале Суперкубка Испании. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в дополнительное успех праздновал «Реал» благодаря голу Вальверде. По ходу 90 минут в составе мадридцев забили Винисиус и Бензема, а у «Барселоны» — Люк Де Йонг и Фати.
«Реал» не проигрывает в эль-класико с марта 2019 года. Тогда «Барселона» праздновала успех в Мадриде с минимальным счетом благодаря голу Ракитича. Сейчас у каталонцев нет хорвата, как и главной звезды последних лет — Лео Месси.
Зато есть новые герои — Траоре, Торрес, Депай и Обамеянг. Мемфис, к примеру, забил десять мячей и отдал две голевые передачи в нынешнем сезоне. Пьер-Эмерик пришел зимой и успел отличиться пять раз в шести матчах чемпионата.
«Барселона» вообще заметно добавила в атаке после зимних приобретений. Каталонцы забивают больше одного раза шесть туров Примеры подряд. Все это намекает на проблемы для обороны мадридцев и располагает к ставке на ИТБ2 (1.5) с котировкой 2.43.
В то же время сложно поверить, что «Реал» при своих болельщиках не доставит проблем каталонской обороне. Мадридцы забивают в среднем 2.11 мяча за игру чемпионата Испании, а на «Сантьяго Бернабеу» — 2.29.
Средний тотал матчей «Реала» в нынешнем сезоне Примеры 2.9 гола, а в играх с участием «Барселоны» — 3. В четырех последних эль-класико фиксировалось свыше двух мячей. Все вышесказанное говорит в пользу ставки на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.
Хозяева могут остаться без лучшего бомбардира — у Бензема 22 гола и 11 передач. Участие Карима пока под вопросом. Это проблема, но и в отсутствие француза у «Реала» есть кому забивать. Например, Винисиус отличился 14 раз в этом розыгрыше чемпионата, а Асенсио — восемь.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»: ставка на матч
Атака «Барселоны» заиграла новыми красками после зимних приобретений. Шесть матчей Примеры подряд каталонцы забивают больше одного мяча. Обамеянг прекрасно влился в новую команду и быстро освоился в испанском футболе — у него пять голов в шести матчах чемпионата.
Предполагаем серьезные проблемы для обороны мадридского «Реала» и предлагаем поставить на ИТБ2 (1.5) с коэффициентом 2.43.
Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 за 2.43.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|- : -
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7