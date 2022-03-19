Бензема не спасет мадридцев от проблем в эль-класико.

20 марта 2022 года «Реал» примет «Барселону» в 29-м туре испанской Примеры. Эль-класико пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Барселона» 20 марта 2022 года

Команда Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.10 — это около 46% вероятности. Триумф «Барселоны» доступен за 3.40 (28%), а ничья — за 3.80 (26%).

Ф1(0) идет за 1.55, а Ф2(0) — за 2.55.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.35.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.57. Противоположный исход оценивается котировкой 2.40.

«Реал» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Примеры 20 марта 2022 года

Главное событие очередного тура испанской Примеры и всего уик-энда — эль-класико. Заклятые враги и одновременно самые успешные клубы Испании сойдутся между собой в Мадриде. Для «Реала» и «Барселоны» это будет третья очная встреча в нынешнем сезоне.

В первом круге чемпионата «Реал» обыграл «Барселону» в гостях со счетом 2:1. В составе мадридцев отличились Алаба и Лукас Васкес, а у каталонцев — Агуэро.

После команды встретились в полуфинале Суперкубка Испании. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в дополнительное успех праздновал «Реал» благодаря голу Вальверде. По ходу 90 минут в составе мадридцев забили Винисиус и Бензема, а у «Барселоны» — Люк Де Йонг и Фати.

«Реал» не проигрывает в эль-класико с марта 2019 года. Тогда «Барселона» праздновала успех в Мадриде с минимальным счетом благодаря голу Ракитича. Сейчас у каталонцев нет хорвата, как и главной звезды последних лет — Лео Месси.

Зато есть новые герои — Траоре, Торрес, Депай и Обамеянг. Мемфис, к примеру, забил десять мячей и отдал две голевые передачи в нынешнем сезоне. Пьер-Эмерик пришел зимой и успел отличиться пять раз в шести матчах чемпионата.

«Барселона» вообще заметно добавила в атаке после зимних приобретений. Каталонцы забивают больше одного раза шесть туров Примеры подряд. Все это намекает на проблемы для обороны мадридцев и располагает к ставке на ИТБ2 (1.5) с котировкой 2.43.

В то же время сложно поверить, что «Реал» при своих болельщиках не доставит проблем каталонской обороне. Мадридцы забивают в среднем 2.11 мяча за игру чемпионата Испании, а на «Сантьяго Бернабеу» — 2.29.

Средний тотал матчей «Реала» в нынешнем сезоне Примеры 2.9 гола, а в играх с участием «Барселоны» — 3. В четырех последних эль-класико фиксировалось свыше двух мячей. Все вышесказанное говорит в пользу ставки на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.

Хозяева могут остаться без лучшего бомбардира — у Бензема 22 гола и 11 передач. Участие Карима пока под вопросом. Это проблема, но и в отсутствие француза у «Реала» есть кому забивать. Например, Винисиус отличился 14 раз в этом розыгрыше чемпионата, а Асенсио — восемь.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»: ставка на матч

Атака «Барселоны» заиграла новыми красками после зимних приобретений. Шесть матчей Примеры подряд каталонцы забивают больше одного мяча. Обамеянг прекрасно влился в новую команду и быстро освоился в испанском футболе — у него пять голов в шести матчах чемпионата.

Предполагаем серьезные проблемы для обороны мадридского «Реала» и предлагаем поставить на ИТБ2 (1.5) с коэффициентом 2.43.