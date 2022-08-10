10 августа будет разыгран первый международный трофей нового сезона: победитель Лиги чемпионов «Реал» в Суперкубке УЕФА сыграет с триумфатором Лиги Европы, немецким «Айнтрахтом». Матч примет финский Хельсинки, он пройдет на Олимпийском стадионе и начнется в 22.00 по московскому времени. В России его в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Обслужить встречу доверено опытному английскому арбитру Майклу Оливеру.

«Реал» — безоговорочный фаворит предстоящей игры, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На то, что мадридцы выиграют Суперкубок в пятый раз и сравняются по количеству побед с «Барселоной» и «Миланом» (у них по пять), можно поставить за 1.44, вероятность — около 69%. На успех «Айнтрахта» в основное время котировка 7.50 (11%), на ничью — 4.80 (20%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф немецкого клуба может принести 7500 рублей.

Однако вы можете выбрать более безопасный вариант «Айнтрахт» не проиграет» за 2.90.

Если же считаете, что «Реал» не просто выиграет, но и порадует своих фанатов разгромом, возьмите Ф1(-1.5) за 2.20 или Ф1(-2.5) за 4.00.

В товарищеских матчах мадридцы играли прагматично и только один завершили через «верх» по голам. Правда, встречи с участием «Айнтрахт» обычно очень результативные, поэтому ставка на ТБ 2.5 за 1.64 представляет минимум опасности. А ТМ 2.5 идет за 2.34.

Победа «Реала» в первом тайме и в матче доступна за 2.10, успех в дополнительное время — за 9.20, в серии пенальти — за 20.0.

На то, что «бланкос» забьют в обоих таймах, коэффициент 2.15. На «Айнтрахт» с тем же условием можно поставить за 6.50.

Но кто же все-таки станет обладателем Суперкубка? Триумф испанцев можно оформить за 1.24, немцев — за 4.30.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Айнтрахт»

«Реал» в межсезонье не был шикарен: провел четыре матча, выиграл два и проиграл «Барселоне» (0:1). Но в планы лучшего клуба мира не входило разрываться на части в товарищеских встречах — «королевский клуб» по-королевски вальяжно готовился к сезону. И несмотря на, казалось бы, неважную форму, абсолютно справедливо считается абсолютным фаворитом Суперкубка.

«Айнтрахт», например, ни разу не проиграл в контрольных матчах и в первом раунде Кубка Германии разгромил 4:0 «Магдебург», но то, как безобразно команда Оливера Глазнера смотрелась в игре против «Баварии», перечеркивает все хорошие результаты. «Орлы» пропустили уже на пятой минуте, пошли вперед и развалились. Постоянные провалы в центре поля раз в несколько минут приводили к опасным моментам у ворот Кевина Траппа.

Наверняка немцы начнут матч за Суперкубок осторожно, но в какой-то момент им придется выйти вперед. И в этом случае их ждут неприятности, а за первым пропущенным мячом будут новые. Бензема и Винисиус не остановятся в первой официальной игре сезона.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.10.