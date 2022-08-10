«Реал» — «Айнтрахт»: где смотреть Суперкубок УЕФА 10 августа 2022 года онлайн в прямом эфире
10 августа «Реал» поборется за пятую победу в Суперкубке Европы. Соперником победителя последнего розыгрыша Лиги чемпионов станет немецкий «Айнтрахт» — триумфатор Лиги Европы. Матч между командами пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки, его начало назначено на 22.00 по московскому времени. Свисток даст английский арбитр Майкл Оливер. Насладиться футболом в прямом эфире очень просто — его покажут matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Айнтрахта» нет шансов противостоять «Реалу», поэтому на немецкий клуб коэффициент очень большой — 7.50, что представляет 11% вероятности. В то же время на победу «Реала» в основное время можно поставить за 1.44 (69%). Ничья идет за 4.80 (20%).
1000 рублей, поставленная на ничью, в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 4800 рублей.
В игре представлена широкая линия на количество голов:
Можете сделать ставки на необычные события в матче. Например:
-
на удаление или запасного игрока — за 15.0;
-
на гол из-за пределов штрафной — за 2.65;
-
на то, что главный судья посмотрит ВАР, — за 3.00.
Также есть более стандартные условия, такие как «обе забьют» за 1.80 или «обе забьют — нет» — за 2.00.
Условие «Реал» — обладатель Суперкубка" идет за 1.24. На «Айнтрахт» в таком случае можно поставить за 4.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0