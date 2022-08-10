10 августа «Реал» поборется за пятую победу в Суперкубке Европы. Соперником победителя последнего розыгрыша Лиги чемпионов станет немецкий «Айнтрахт» — триумфатор Лиги Европы. Матч между командами пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки, его начало назначено на 22.00 по московскому времени. Свисток даст английский арбитр Майкл Оливер. Насладиться футболом в прямом эфире очень просто — его покажут matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Айнтрахта» нет шансов противостоять «Реалу», поэтому на немецкий клуб коэффициент очень большой — 7.50, что представляет 11% вероятности. В то же время на победу «Реала» в основное время можно поставить за 1.44 (69%). Ничья идет за 4.80 (20%).

1000 рублей, поставленная на ничью, в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 4800 рублей.

В игре представлена широкая линия на количество голов:

тотал больше 2.5 идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34;

ТБ 3.5 доступен за 2.55, ТМ 3.5 — за 1.51.

Можете сделать ставки на необычные события в матче. Например:

на удаление или запасного игрока — за 15.0;

на гол из-за пределов штрафной — за 2.65;

на то, что главный судья посмотрит ВАР, — за 3.00.

Также есть более стандартные условия, такие как «обе забьют» за 1.80 или «обе забьют — нет» — за 2.00.

Условие «Реал» — обладатель Суперкубка" идет за 1.24. На «Айнтрахт» в таком случае можно поставить за 4.30.