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«Реал» — «Айнтрахт»: где смотреть Суперкубок УЕФА 10 августа 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция Суперкубка УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» 10 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Лука Модрич и Тони Кроос.
Фото Global Look Press

10 августа «Реал» поборется за пятую победу в Суперкубке Европы. Соперником победителя последнего розыгрыша Лиги чемпионов станет немецкий «Айнтрахт» — триумфатор Лиги Европы. Матч между командами пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки, его начало назначено на 22.00 по московскому времени. Свисток даст английский арбитр Майкл Оливер. Насладиться футболом в прямом эфире очень просто — его покажут matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Суперкубок УЕФА.
10 авг, 22:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Реал
Айнтрахт Ф

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Айнтрахта» нет шансов противостоять «Реалу», поэтому на немецкий клуб коэффициент очень большой — 7.50, что представляет 11% вероятности. В то же время на победу «Реала» в основное время можно поставить за 1.44 (69%). Ничья идет за 4.80 (20%).

1000 рублей, поставленная на ничью, в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 4800 рублей.

В игре представлена широкая линия на количество голов:

  • тотал больше 2.5 идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34;

  • ТБ 3.5 доступен за 2.55, ТМ 3.5 — за 1.51.

Можете сделать ставки на необычные события в матче. Например:

  • на удаление или запасного игрока — за 15.0;

  • на гол из-за пределов штрафной — за 2.65;

  • на то, что главный судья посмотрит ВАР, — за 3.00.

Карло Анчелотти. Анчелотти идет за 24-м трофеем. Его умение мотивировать поможет «Реалу» в Суперкубке Европы

Также есть более стандартные условия, такие как «обе забьют» за 1.80 или «обе забьют — нет» — за 2.00.

Условие «Реал» — обладатель Суперкубка" идет за 1.24. На «Айнтрахт» в таком случае можно поставить за 4.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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«Реал» — «Айнтрахт»: ориентировочные составы команд на матч Суперкубка УЕФА 10 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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