Букмекеры оценили шансы «Реала» разгромить «Айнтрахт» в Суперкубке УЕФА
10 августа на Олимпийском стадионе в финском Хельсинки состоится матч за Суперкубок Европы между испанским «Реалом» и немецким «Айнтрахтом». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, а обслужит ее английский арбитр Майкл Оливер. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.45 (мск).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что трофей заберет «Реал». На победу «бланкос» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности. Даже ничья идет за 4.80 (20%), а успех «Айнтрахта» вообще за 7.50 (11%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход основного времени в случае ничьей увеличит ваш банк на 4800 рублей и принесет чистую прибыль в 3800 рублей.
Если считаете, что «Айнтрахт» встанет стеной и не проиграет в основное время, можете поставить на это за 2.90.
Также доступен еще более оборонительный вариант на гостей — победа с форой (+1.5) за 1.68. В таком случае Ф1(-1.5) идет за 2.20.
Букмекеры предполагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.
При этом от команд ждут обмена голами, хотя из пяти последних матчей у «Реала» этот вариант прошел только в одном случае, а у «Айнтрахта» — в двух. На «обе забьют» коэффициент 1.80, на обратный результат — 2.00.
Если считаете, что успех мадридцам принесут Бензема и Винисиус, можете взять гол первого за 1.67, второго — за 2.60.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 7.20. Разгромные победы 3:0 и 4:0 доступны за 9.90 и 11.5 соответственно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0