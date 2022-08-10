Букмекеры оценили шансы «Реала» разгромить «Айнтрахт» в Суперкубке УЕФА

10 августа на Олимпийском стадионе в финском Хельсинки состоится матч за Суперкубок Европы между испанским «Реалом» и немецким «Айнтрахтом». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, а обслужит ее английский арбитр Майкл Оливер. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.45 (мск).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что трофей заберет «Реал». На победу «бланкос» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности. Даже ничья идет за 4.80 (20%), а успех «Айнтрахта» вообще за 7.50 (11%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход основного времени в случае ничьей увеличит ваш банк на 4800 рублей и принесет чистую прибыль в 3800 рублей.

Если считаете, что «Айнтрахт» встанет стеной и не проиграет в основное время, можете поставить на это за 2.90.

Также доступен еще более оборонительный вариант на гостей — победа с форой (+1.5) за 1.68. В таком случае Ф1(-1.5) идет за 2.20.

Букмекеры предполагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.

При этом от команд ждут обмена голами, хотя из пяти последних матчей у «Реала» этот вариант прошел только в одном случае, а у «Айнтрахта» — в двух. На «обе забьют» коэффициент 1.80, на обратный результат — 2.00.

Если считаете, что успех мадридцам принесут Бензема и Винисиус, можете взять гол первого за 1.67, второго — за 2.60.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 7.20. Разгромные победы 3:0 и 4:0 доступны за 9.90 и 11.5 соответственно.