Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Букмекеры оценили шансы «Реала» разгромить «Айнтрахт» в Суперкубке УЕФА

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Тони Кроос.
Фото Global Look Press

10 августа на Олимпийском стадионе в финском Хельсинки состоится матч за Суперкубок Европы между испанским «Реалом» и немецким «Айнтрахтом». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, а обслужит ее английский арбитр Майкл Оливер. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.45 (мск).

Суперкубок УЕФА.
10 авг, 22:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Реал
Айнтрахт Ф

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что трофей заберет «Реал». На победу «бланкос» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности. Даже ничья идет за 4.80 (20%), а успех «Айнтрахта» вообще за 7.50 (11%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход основного времени в случае ничьей увеличит ваш банк на 4800 рублей и принесет чистую прибыль в 3800 рублей.

Если считаете, что «Айнтрахт» встанет стеной и не проиграет в основное время, можете поставить на это за 2.90.

Также доступен еще более оборонительный вариант на гостей — победа с форой (+1.5) за 1.68. В таком случае Ф1(-1.5) идет за 2.20.

Букмекеры предполагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Барселона» свергнет «Реал», а Бензема останется без «золотой бутсы»? Главные интриги Примеры

При этом от команд ждут обмена голами, хотя из пяти последних матчей у «Реала» этот вариант прошел только в одном случае, а у «Айнтрахта» — в двух. На «обе забьют» коэффициент 1.80, на обратный результат — 2.00.

Если считаете, что успех мадридцам принесут Бензема и Винисиус, можете взять гол первого за 1.67, второго — за 2.60.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 7.20. Разгромные победы 3:0 и 4:0 доступны за 9.90 и 11.5 соответственно.

Футбол
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
1
0
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чехия — Словакия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею U-20 9 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости