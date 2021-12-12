12 декабря состоится матч 18-го тура испанской примеры. В нем сыграют «Реал» и «Атлетико». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

12.12.2021 | Реал - Атлетико

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом матча. На успех мадридцев можно сделать ставку за 2.12 — это примерно 45% вероятности. Ничья есть за 3.40 (28%), а победа «Атлетико» за 3.70 (27%).

Ф1(-1.5) доступна за 3.80, а Ф2(+1.5) — за 1.27.

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетико» потенциальная выплата составит 3700.

Ставка «Атлетико» не проиграет» есть в линии за 1.81.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.90. Удаление идет за 3.80. Удаление и пенальти возможны за 7.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.96.

— ТМ 1.5 — 3.50;

— Обе забьют: нет — 2.00;

— Точный счет: 0:0 — 11.00.