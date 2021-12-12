12 декабря пройдет встреча 18-го тура испанской примеры. В ней сыграют мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

12.12.2021 | Реал - Атлетико

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом матча. На успех сливочных можно сделать ставку за 2.12 — это примерно 45% вероятности. Ничья есть за 3.40 (28%), а победа «Атлетико» (27%) есть за 3.70.

Ф1(-1.5) доступна за 3.80, а Ф2(+1.5) — за 1.27.

При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» потенциальная выплата составит 3500 рублей.

Ставку «Атлетико» не проиграет» можно взять за 1.81.

Шансы «Реала» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.40.

Уверены, что «Атлетико» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 в матче наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.50.

— Ф1(-2.5) — 8.50;

— ТБ 5.5 — 14.00;

— Точный счет: 0:0 — 11.00.