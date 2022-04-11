«Металлург» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 11 апреля 2022 года
Финальная серия Восточной конференции КХЛ может закончиться в Магнитогорске, где «Металлург» постарается добыть четвертую победу над «Трактором». Игра на «Арене Металлург» начнется в 17.00 мск, в прямом эфире ее покажет matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят фаворитом как раз хозяев: коэффициент на победу «Магнитки» в основное время — 2.15, вероятность около 45%. Выигрыш «Трактора» оценен в 2.85 (35%), ничью в основное время можно взять с котировкой 4.30 (20%).
Ставка в 1000 рублей на «Металлург» в случае победы принесет 2150 рублей.
Успех хозяев с учетом овертайма идет за 1.69, гостей — за 2.17. Но пока все матчи серии заканчивались в основное время.
Также на игру представлена широкая линия результатов с форой:
• Ф1 (-1.5) идет за 2.85;
• Ф1 (-2.5) — за 4.80;
• Ф2 (-1.5) — за 3.90.
Команды забили больше всех в регулярном чемпионате и продолжают феерить в плей-офф: в прошлой стадии «Магнитка» вообще поучаствовала в самой результативной серии в истории Кубка Гагарина. На предстоящий матч тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.50, больше пяти — за 1.71.
Аналитики скорее верят в результативную игру «Металлурга», который в прошлом матче вонзил шесть шайб. Индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 гола оценен в 2.80, у «Трактора» эта линия идет за 3.60.
«Обе забьют» можно оформить за 1.09, обратную ставку — за 6.50. Коэффициент выглядит несбыточным, но в прошлом матче отличился только «Металлург». Вторая подряд сухая победа «Магнитки» оценена солидными 8.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0