Финальная серия Восточной конференции КХЛ может закончиться в Магнитогорске, где «Металлург» постарается добыть четвертую победу над «Трактором». Игра на «Арене Металлург» начнется в 17.00 мск, в прямом эфире ее покажет matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят фаворитом как раз хозяев: коэффициент на победу «Магнитки» в основное время — 2.15, вероятность около 45%. Выигрыш «Трактора» оценен в 2.85 (35%), ничью в основное время можно взять с котировкой 4.30 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «Металлург» в случае победы принесет 2150 рублей.

Успех хозяев с учетом овертайма идет за 1.69, гостей — за 2.17. Но пока все матчи серии заканчивались в основное время.

Также на игру представлена широкая линия результатов с форой:

• Ф1 (-1.5) идет за 2.85;

• Ф1 (-2.5) — за 4.80;

• Ф2 (-1.5) — за 3.90.

Команды забили больше всех в регулярном чемпионате и продолжают феерить в плей-офф: в прошлой стадии «Магнитка» вообще поучаствовала в самой результативной серии в истории Кубка Гагарина. На предстоящий матч тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.50, больше пяти — за 1.71.

Аналитики скорее верят в результативную игру «Металлурга», который в прошлом матче вонзил шесть шайб. Индивидуальный тотал хозяев больше 3.5 гола оценен в 2.80, у «Трактора» эта линия идет за 3.60.

«Обе забьют» можно оформить за 1.09, обратную ставку — за 6.50. Коэффициент выглядит несбыточным, но в прошлом матче отличился только «Металлург». Вторая подряд сухая победа «Магнитки» оценена солидными 8.50.