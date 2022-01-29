Рафаэль Надаль

30 января 2022 года Даниил Медведев сыграет против Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Матч между ними пройдет в Мельбурне на стадионе «Мельбурн Парк», начало в 11.35. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Евроспорт». Эфир стартует в 11.00.

Даниил — фаворит финала, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Медведева можно за 1.49 — это примерно 64% вероятности. Успех Надаля доступен за 2.65 (36%).

Ф1(+3.5) идет за 1.90, как и Ф2(-3.5).

Тотал геймов больше 39.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 39.5.

Вы также можете выбрать тотал по сетам:

· тотал больше 3.5 идет за 1.52, а ТМ 3.5 — за 2.43;

· тотал больше 4.5 идет за 3.30, а ТМ 4.5 — за 1.31.

Сделать ставку на тай-брейк в матче можно за 1.56, а в 1-м сете — за 3.50.

Шансы Надаля взять минимум 20 геймов оцениваются коэффициентом 1.90.

Уверены, что Медведев возьмет 21 гейм? ИТБ2 (20.5) доступен за 1.84.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 0:3 — коэффициент 3.30;

· 1:3 — 4.30;

· 2:3 — 5.10.