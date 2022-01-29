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Рафаэль Надаль — Даниил Медведев: где смотреть финал Australian Open 30 января 2022 в прямом эфире

Прямая трансляция финала Australian Open Рафаэль Надаль — Даниил Медведев
Егор Сергеев
Даниил Медведев.
Фото Reuters

30 января 2022 года Даниил Медведев сыграет против Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Матч между ними пройдет в Мельбурне на стадионе «Мельбурн Парк», начало в 11.35. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Евроспорт». Эфир стартует в 11.00.

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Даниил — фаворит финала, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Медведева можно за 1.49 — это примерно 64% вероятности. Успех Надаля доступен за 2.65 (36%).

Ф1(+3.5) идет за 1.90, как и Ф2(-3.5).

Тотал геймов больше 39.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 39.5.

Вы также можете выбрать тотал по сетам:

· тотал больше 3.5 идет за 1.52, а ТМ 3.5 — за 2.43;

· тотал больше 4.5 идет за 3.30, а ТМ 4.5 — за 1.31.

Сделать ставку на тай-брейк в матче можно за 1.56, а в 1-м сете — за 3.50.

Шансы Надаля взять минимум 20 геймов оцениваются коэффициентом 1.90.

Уверены, что Медведев возьмет 21 гейм? ИТБ2 (20.5) доступен за 1.84.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 0:3 — коэффициент 3.30;

· 1:3 — 4.30;

· 2:3 — 5.10.

Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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