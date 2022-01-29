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Буркина-Фасо — Тунис: прогноз и ставки на матч 1/4 Кубка Африки 29 января 2022 года

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Африки по футболу Буркина-Фасо — Тунис
Матвей Леонов
Футболисты сборной Туниса.
Фото AFP

29 января в рамках 1/4 финала Кубка Африки между собой сыграют команды Буркина-Фасо и Туниса. Встреча пройдет на городском стадионе камерунского города Гаруа и начнется в 22.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Тунис. На успех команды можно поставить с котировкой 2.44 — это примерно 39% вероятности. Ничью предлагается взять за 2.80 (34%), а победа Буркина-Фасо есть в линии за 3.50 (27%).

Ф1(+1) идет за 1.21, а Ф2(-1) за 4.10.

При ставке в 1 000 рублей на победу Буркина-Фасо потенциальная выплата составит 3 500 рублей.

Ставку «Буркина-Фасо не проиграет» можно взять за 1.56.

Шансы Туниса забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 8.90.

Уверены, что Буркина-Фасо сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.10.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1 в основное время. На него можно поставить за 5.90.

· ТМ 1 — 3.80;

· обе забьют: да — 2.60;

· точный счет: 0:5 —100.

Кубок Африки. 1/4 финала
29 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Буркина-Фасо
Тунис

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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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