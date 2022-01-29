Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Африки по футболу Буркина-Фасо — Тунис

29 января в рамках 1/4 финала Кубка Африки между собой сыграют команды Буркина-Фасо и Туниса. Встреча пройдет на городском стадионе камерунского города Гаруа и начнется в 22.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Тунис. На успех команды можно поставить с котировкой 2.44 — это примерно 39% вероятности. Ничью предлагается взять за 2.80 (34%), а победа Буркина-Фасо есть в линии за 3.50 (27%).

Ф1(+1) идет за 1.21, а Ф2(-1) за 4.10.

При ставке в 1 000 рублей на победу Буркина-Фасо потенциальная выплата составит 3 500 рублей.

Ставку «Буркина-Фасо не проиграет» можно взять за 1.56.

Шансы Туниса забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 8.90.

Уверены, что Буркина-Фасо сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 4.10.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1 в основное время. На него можно поставить за 5.90.

· ТМ 1 — 3.80;

· обе забьют: да — 2.60;

· точный счет: 0:5 —100.