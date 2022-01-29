29 января в рамках 1/4 финала Кубка Африки между собой сыграют команды Гамбии и Камеруна. Встреча пройдет на городском стадионе камерунского города Дуала и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Камерун. На успех команды можно поставить с котировкой 1.55 — это примерно 62% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Гамбии есть в линии за 8.90 (8%).

Ф1(+1.5) идет за 1.48, а Ф2(-1.5) за 2.55.

При ставке в 1 000 рублей на победу Камеруна потенциальная выплата составит 1 550 рублей.

Ставку «Гамбия не проиграет» можно взять за 2.36.

Послематчевые пенальти в этом матче можно взять за 6.50. Проход в полуфинал по ним стоит за котировку 13.0 для каждой из команд.

Возможность волевой победы любой из команд в этой игре идет за 7.40.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.98. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.

· ТМ 0.5 — 7.00;

· обе забьют: да — 2.70;

· точный счет: 3:1 — 79.0.