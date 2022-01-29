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Сегодня, 19:15

Гамбия — Камерун: где смотреть матч 1/4 Кубка Африки 29 января 2022 года

Прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Африки по футболу Гамбия — Камерун
Виталий Пудздрав
Болельщик сборной Гамбии.
Фото Reuters

29 января в рамках 1/4 финала Кубка Африки между собой сыграют команды Гамбии и Камеруна. Встреча пройдет на городском стадионе камерунского города Дуала и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Камерун. На успех команды можно поставить с котировкой 1.55 — это примерно 62% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Гамбии есть в линии за 8.90 (8%).

Ф1(+1.5) идет за 1.48, а Ф2(-1.5) за 2.55.

При ставке в 1 000 рублей на победу Камеруна потенциальная выплата составит 1 550 рублей.

Ставку «Гамбия не проиграет» можно взять за 2.36.

Послематчевые пенальти в этом матче можно взять за 6.50. Проход в полуфинал по ним стоит за котировку 13.0 для каждой из команд.

Возможность волевой победы любой из команд в этой игре идет за 7.40.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.98. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.

· ТМ 0.5 — 7.00;

· обе забьют: да — 2.70;

· точный счет: 3:1 — 79.0.

Кубок Африки. 1/4 финала
29 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Гамбия
Камерун
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Прогнозы на спорт
Сборная Гамбии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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