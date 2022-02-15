15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Спортинг» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На него можно поставить с котировкой 1.31 — это примерно 73% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.50 (17%), а победа «Спортинга» есть в линии за 11.0 (10%).

Ф1(+2.5) идет за 1.37, а Ф2(-2.5) — за 3.00.

При ставке в 1000 рублей на победу «Спортинга» потенциальная выплата составит 11 000 рублей.

Ставку «Спортинг» не проиграет» можно взять за 3.70.

Волевая победа одной из команд в этом матче возможна за 6.00.

Для «Спортинга» такой исход можно взять за 23.0, а для «Сити» — за 7.50.