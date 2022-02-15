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«Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 15 февраля

Прогноз матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити»
Егор Сергеев
Футболисты «Спортинга».
Фото Getty Images

15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Спортинг» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На него можно поставить с котировкой 1.31 — это примерно 73% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.50 (17%), а победа «Спортинга» есть в линии за 11.0 (10%).

Ф1(+2.5) идет за 1.37, а Ф2(-2.5) — за 3.00.

При ставке в 1000 рублей на победу «Спортинга» потенциальная выплата составит 11 000 рублей.

 
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Ставку «Спортинг» не проиграет» можно взять за 3.70.

Волевая победа одной из команд в этом матче возможна за 6.00.

Для «Спортинга» такой исход можно взять за 23.0, а для «Сити» — за 7.50.

  • ТМ 0.5 — 18.00;

  • Обе забьют: нет — 1.74;

  • Вратарь будет удален: 30.0.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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