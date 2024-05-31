Котов не смог справиться с Синнером в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов в трех сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча длилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Котов, занимающий 56-е место в рейтинге АТР, за матч 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не смог реализовать заработанный брейк-пойнт. На счету Синнера 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем раунде итальянский теннисист сыграет против победителя встречи Корантен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).

Ранее из турнира вылетел еще один россиянин Андрей Рублев, который потерпел поражение от итальянца Маттео Арнальди со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 2) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:4, 6:4