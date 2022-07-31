31 июля Лионель Месси и Неймар постараются выиграть очередной трофей для «ПСЖ». Чемпионы Франции в Суперкубке встретятся со скромным «Нантом». Игра пройдет на стадионе «Блумфилд» в израильском Тель-Авиве и начнется в 21:00 по московскому времени. Посмотреть ее в России не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «ПСЖ». На победу парижан в основное время можно поставить с коэффициентом 1.37, это приблизительно 72% вероятности исхода. На втором месте по котировкам ничья за 5.50 (18%), успех «Нанта» идет за 8.00 (10%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае равенства по итогам 90 минут принесет выплату в 5500 рублей.

Можете взять вариант «Нант» не проиграет" за 3.30. Или еще более безопасный Ф2(+1.5) за 1.92. В таком случае Ф1(-1.5) доступна за 1.94.

Эксперты ждут, что парижские звезды сделают матч ярким и результативным: даже тотал больше 3.5 мяча идет за 2.05, ТМ 3.5 — за 1.82.

В прошлом сезоне «Нант» в обеих встречах обменялся голами с «ПСЖ», а всего это случилось в четырех случаях из последних пяти игр. Обоюдное взятие ворот оценено невысокой котировкой 1.64, обратный результат — 2.26.

На победу парижан в обоих таймах коэффициент 2.80.

Учитывая, что в составе «ПСЖ» есть Месси и Неймар, котировка 10.0 на гол со штрафного — просто подарок.

Кто станет обладателем Суперкубка с учетом основного времени и серии пенальти? «ПСЖ» — 1.23, «Нант» — 4.40.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Нант»

За «ПСЖ» в Суперкубке из-за перебора желтых карточек не сыграет предатель Мадрида, по версии болельщиков «Реала», Килиан Мбаппе. Но даже без него состав у парижан будет как всегда мощнейший — конечно, с Месси и Неймаром в основе.

Безусловно, «Нанту» придется рассчитывать на чудо, чтобы забрать трофей себе. «Канарейки» будут сидеть в обороне и ждать серию пенальти, но вряд ли доберутся до нее. Парижане задавят соперника в основное время и под конец матча пробьют «верх», когда команда Антуана Комбуаре попробует отыграться.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.77.