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«ПСЖ» — «Нант»: прогноз на матч Суперкубка Франции 31 июля 2022 года

Прогноз на матч Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Нант» 31 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

31 июля Лионель Месси и Неймар постараются выиграть очередной трофей для «ПСЖ». Чемпионы Франции в Суперкубке встретятся со скромным «Нантом». Игра пройдет на стадионе «Блумфилд» в израильском Тель-Авиве и начнется в 21:00 по московскому времени. Посмотреть ее в России не получится.

Франция. Суперкубок.
31 июл, 21:00. Bloomfield (Тель-Авив)
ПСЖ
Нант

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «ПСЖ». На победу парижан в основное время можно поставить с коэффициентом 1.37, это приблизительно 72% вероятности исхода. На втором месте по котировкам ничья за 5.50 (18%), успех «Нанта» идет за 8.00 (10%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае равенства по итогам 90 минут принесет выплату в 5500 рублей.

Можете взять вариант «Нант» не проиграет" за 3.30. Или еще более безопасный Ф2(+1.5) за 1.92. В таком случае Ф1(-1.5) доступна за 1.94.

Эксперты ждут, что парижские звезды сделают матч ярким и результативным: даже тотал больше 3.5 мяча идет за 2.05, ТМ 3.5 — за 1.82.

В прошлом сезоне «Нант» в обеих встречах обменялся голами с «ПСЖ», а всего это случилось в четырех случаях из последних пяти игр. Обоюдное взятие ворот оценено невысокой котировкой 1.64, обратный результат — 2.26.

На победу парижан в обоих таймах коэффициент 2.80.

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Учитывая, что в составе «ПСЖ» есть Месси и Неймар, котировка 10.0 на гол со штрафного — просто подарок.

Кто станет обладателем Суперкубка с учетом основного времени и серии пенальти? «ПСЖ» — 1.23, «Нант» — 4.40.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Нант»

За «ПСЖ» в Суперкубке из-за перебора желтых карточек не сыграет предатель Мадрида, по версии болельщиков «Реала», Килиан Мбаппе. Но даже без него состав у парижан будет как всегда мощнейший — конечно, с Месси и Неймаром в основе.

Безусловно, «Нанту» придется рассчитывать на чудо, чтобы забрать трофей себе. «Канарейки» будут сидеть в обороне и ждать серию пенальти, но вряд ли доберутся до нее. Парижане задавят соперника в основное время и под конец матча пробьют «верх», когда команда Антуана Комбуаре попробует отыграться.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.77.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Ростов» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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