«ПСЖ» — «Нант»: прогноз на матч Суперкубка Франции 31 июля 2022 года
31 июля Лионель Месси и Неймар постараются выиграть очередной трофей для «ПСЖ». Чемпионы Франции в Суперкубке встретятся со скромным «Нантом». Игра пройдет на стадионе «Блумфилд» в израильском Тель-Авиве и начнется в 21:00 по московскому времени. Посмотреть ее в России не получится.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «ПСЖ». На победу парижан в основное время можно поставить с коэффициентом 1.37, это приблизительно 72% вероятности исхода. На втором месте по котировкам ничья за 5.50 (18%), успех «Нанта» идет за 8.00 (10%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае равенства по итогам 90 минут принесет выплату в 5500 рублей.
Можете взять вариант «Нант» не проиграет" за 3.30. Или еще более безопасный Ф2(+1.5) за 1.92. В таком случае Ф1(-1.5) доступна за 1.94.
Эксперты ждут, что парижские звезды сделают матч ярким и результативным: даже тотал больше 3.5 мяча идет за 2.05, ТМ 3.5 — за 1.82.
В прошлом сезоне «Нант» в обеих встречах обменялся голами с «ПСЖ», а всего это случилось в четырех случаях из последних пяти игр. Обоюдное взятие ворот оценено невысокой котировкой 1.64, обратный результат — 2.26.
На победу парижан в обоих таймах коэффициент 2.80.
Учитывая, что в составе «ПСЖ» есть Месси и Неймар, котировка 10.0 на гол со штрафного — просто подарок.
Кто станет обладателем Суперкубка с учетом основного времени и серии пенальти? «ПСЖ» — 1.23, «Нант» — 4.40.
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Нант»
За «ПСЖ» в Суперкубке из-за перебора желтых карточек не сыграет предатель Мадрида, по версии болельщиков «Реала», Килиан Мбаппе. Но даже без него состав у парижан будет как всегда мощнейший — конечно, с Месси и Неймаром в основе.
Безусловно, «Нанту» придется рассчитывать на чудо, чтобы забрать трофей себе. «Канарейки» будут сидеть в обороне и ждать серию пенальти, но вряд ли доберутся до нее. Парижане задавят соперника в основное время и под конец матча пробьют «верх», когда команда Антуана Комбуаре попробует отыграться.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
10
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0