1 августа в вынесенном матче третьего тура ФНЛ сыграют прошлогодние участники высшего дивизиона — «Рубин» и «Уфа». Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. Прямую трансляцию игры смотрите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» начиная с 19.55 мск.

Команда Леонида Слуцкого — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Триумф казанцев можно оформить с коэффициентом 2.24, это около 44% вероятности. Успех «Уфы» котируется за 3.10 (30%), ничья — за 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей принесет 3500 рублей, если поставить на «мирный» исход и дождаться нужного результата.

В последних трех матчах, в том числе в товарищеском три недели назад, «Уфа» ни разу не проиграла «Рубину». Ставка на Х2 увеличит сумму в 1.65 раза.

В четырех играх из последних пяти команды забили больше двух мячей. На ТБ 2.5 котировка 2.00, на ТМ 2.5 — 1.80.

На то, что хотя бы одна команда забьет два гола, коэффициент — 1.55.

Считаете, что соперники устроят голевой рок-н-ролл и забьют не меньше двух мячей в каждом тайме? Взять такой вариант можно за 6.10.

Однако будьте осторожны, потому что наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Уфа»

Казанцы вылетели из РПЛ в прошлом сезоне по своей вине, но последними в пропасть их толкнули именно уфимцы — в заключительном туре они выиграли 2:1. Команда Слуцкого наверняка захочет отыграться за ту неудачу и добавить сопернику проблем в новом турнире.

Учитывая, что у «Рубина» сильнейший состав в лиге и сыграет он дома, а «Уфе» предстоит непростой рейд до Казани, преимущество должно быть на стороне хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «РУбина» с форой (0) за 1.65.