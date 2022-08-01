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«Рубин» — «Уфа»: прогноз на матч ФНЛ 1 августа 2022 года

Прогноз на матч ФНЛ «Рубин» — «Уфа» 1 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игроки «Рубина» в матче против «Енисея».
Фото Официальный сайт «Рубина»

1 августа в вынесенном матче третьего тура ФНЛ сыграют прошлогодние участники высшего дивизиона — «Рубин» и «Уфа». Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. Прямую трансляцию игры смотрите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» начиная с 19.55 мск.

Россия. ФНЛ. 3-й тур
01 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Уфа

Команда Леонида Слуцкого — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Триумф казанцев можно оформить с коэффициентом 2.24, это около 44% вероятности. Успех «Уфы» котируется за 3.10 (30%), ничья — за 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей принесет 3500 рублей, если поставить на «мирный» исход и дождаться нужного результата.

В последних трех матчах, в том числе в товарищеском три недели назад, «Уфа» ни разу не проиграла «Рубину». Ставка на Х2 увеличит сумму в 1.65 раза.

В четырех играх из последних пяти команды забили больше двух мячей. На ТБ 2.5 котировка 2.00, на ТМ 2.5 — 1.80.

На то, что хотя бы одна команда забьет два гола, коэффициент — 1.55.

Считаете, что соперники устроят голевой рок-н-ролл и забьют не меньше двух мячей в каждом тайме? Взять такой вариант можно за 6.10.

Однако будьте осторожны, потому что наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Уфа»

Казанцы вылетели из РПЛ в прошлом сезоне по своей вине, но последними в пропасть их толкнули именно уфимцы — в заключительном туре они выиграли 2:1. Команда Слуцкого наверняка захочет отыграться за ту неудачу и добавить сопернику проблем в новом турнире.

Учитывая, что у «Рубина» сильнейший состав в лиге и сыграет он дома, а «Уфе» предстоит непростой рейд до Казани, преимущество должно быть на стороне хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «РУбина» с форой (0) за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
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Чемпион РПЛ-2022/23: «Зенит» вышел в лидеры и не отдаст первое место ЦСКА со «Спартаком»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
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 - : -
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Кр. Советов – Динамо
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Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

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Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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