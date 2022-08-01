«Рубин» — «Уфа»: прогноз на матч ФНЛ 1 августа 2022 года
1 августа в вынесенном матче третьего тура ФНЛ сыграют прошлогодние участники высшего дивизиона — «Рубин» и «Уфа». Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. Прямую трансляцию игры смотрите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» начиная с 19.55 мск.
Команда Леонида Слуцкого — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Триумф казанцев можно оформить с коэффициентом 2.24, это около 44% вероятности. Успех «Уфы» котируется за 3.10 (30%), ничья — за 3.50 (26%).
Ставка в 1000 рублей принесет 3500 рублей, если поставить на «мирный» исход и дождаться нужного результата.
В последних трех матчах, в том числе в товарищеском три недели назад, «Уфа» ни разу не проиграла «Рубину». Ставка на Х2 увеличит сумму в 1.65 раза.
В четырех играх из последних пяти команды забили больше двух мячей. На ТБ 2.5 котировка 2.00, на ТМ 2.5 — 1.80.
На то, что хотя бы одна команда забьет два гола, коэффициент — 1.55.
Считаете, что соперники устроят голевой рок-н-ролл и забьют не меньше двух мячей в каждом тайме? Взять такой вариант можно за 6.10.
Однако будьте осторожны, потому что наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Уфа»
Казанцы вылетели из РПЛ в прошлом сезоне по своей вине, но последними в пропасть их толкнули именно уфимцы — в заключительном туре они выиграли 2:1. Команда Слуцкого наверняка захочет отыграться за ту неудачу и добавить сопернику проблем в новом турнире.
Учитывая, что у «Рубина» сильнейший состав в лиге и сыграет он дома, а «Уфе» предстоит непростой рейд до Казани, преимущество должно быть на стороне хозяев.
Рекомендуемая ставка: победа «РУбина» с форой (0) за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0