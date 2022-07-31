«Ростов» Валерия Карпина после ничьих с «Динамо» и «Локомотивом» в первых двух турах на этот раз сыграет с соперником попроще. В третьей игре сезона южанам на «Ростов Арене» будут противостоять «Химки». Игра пройдет 31 июля и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают преимущество «Ростова» в матче. На победу желто-синих можно поставить с коэффициентом 1.78, это приблизительно 56% вероятности. Ничья оценена котировкой 3.80 (25%), успех «Химок» доступен за 4.70 (19%).

Один клик может превратить 1000 рублей в 4700 рублей. Для этого достаточно взять победу гостей и дождаться необходимого результата.

Но можете чуть подстраховаться и оформить ставку Х2 за 2.10.

Во втором туре в матчах с участием обеих команд был зафиксирован «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре коэффициент 1.96, на ТМ 2.5 — 1.90.

Вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.90, как и «обе забьют — нет». При этом на результативный удар в исполнении гостей можно поставить за 1.57.

Пенальти доступен за 2.35, удаление — за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Ростова» 1:0 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Химки»

Хотя «Ростов» пока не добыл ни одной победы в РПЛ, команда оставляет очень приятное впечатление. В первых двух турах она не проиграла ни «Динамо», ни «Локомотиву». Причем в Черкизово от успеха ребят Валерия Карпина отделили несколько минут. Особенно интересно и разнообразно южане выглядят в атаке, где очень к месту пришелся Николай Комличенко, оформивший по голу в каждом из двух матчей.

«Химки» набрали уже четыре очка и идут в группе лидеров, не сдавшись в Подмосковье «Зениту» в игре открытия сезона. Юран ставит команде атакующий футбол, который приносит результат и радует болельщиков.

В матче двух дерзких команд должны быть голы, причем с обеих сторон. Все-таки отсиживаться в обороне ни одному коллективу смысла нет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.