Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Ростов» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Химки» 31 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Global Look Press

«Ростов» Валерия Карпина после ничьих с «Динамо» и «Локомотивом» в первых двух турах на этот раз сыграет с соперником попроще. В третьей игре сезона южанам на «Ростов Арене» будут противостоять «Химки». Игра пройдет 31 июля и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают преимущество «Ростова» в матче. На победу желто-синих можно поставить с коэффициентом 1.78, это приблизительно 56% вероятности. Ничья оценена котировкой 3.80 (25%), успех «Химок» доступен за 4.70 (19%).

Один клик может превратить 1000 рублей в 4700 рублей. Для этого достаточно взять победу гостей и дождаться необходимого результата.

Но можете чуть подстраховаться и оформить ставку Х2 за 2.10.

Во втором туре в матчах с участием обеих команд был зафиксирован «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре коэффициент 1.96, на ТМ 2.5 — 1.90.

Вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.90, как и «обе забьют — нет». При этом на результативный удар в исполнении гостей можно поставить за 1.57.

Александр Бородюк, &laquo;Торпедо&raquo;. «Крылья Советов» — «Торпедо»: Бородюк по-прежнему без Кутепова и без побед

Пенальти доступен за 2.35, удаление — за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Ростова» 1:0 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Химки»

Хотя «Ростов» пока не добыл ни одной победы в РПЛ, команда оставляет очень приятное впечатление. В первых двух турах она не проиграла ни «Динамо», ни «Локомотиву». Причем в Черкизово от успеха ребят Валерия Карпина отделили несколько минут. Особенно интересно и разнообразно южане выглядят в атаке, где очень к месту пришелся Николай Комличенко, оформивший по голу в каждом из двух матчей.

«Химки» набрали уже четыре очка и идут в группе лидеров, не сдавшись в Подмосковье «Зениту» в игре открытия сезона. Юран ставит команде атакующий футбол, который приносит результат и радует болельщиков.

В матче двух дерзких команд должны быть голы, причем с обеих сторон. Все-таки отсиживаться в обороне ни одному коллективу смысла нет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Химки
0
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Фанаты в США освистали Павловича за победу над русофобом, а Анкалаев готов подраться за титул. Как российские бойцы побеждали на UFC 277
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости