«Ростов» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2022 года
«Ростов» Валерия Карпина после ничьих с «Динамо» и «Локомотивом» в первых двух турах на этот раз сыграет с соперником попроще. В третьей игре сезона южанам на «Ростов Арене» будут противостоять «Химки». Игра пройдет 31 июля и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают преимущество «Ростова» в матче. На победу желто-синих можно поставить с коэффициентом 1.78, это приблизительно 56% вероятности. Ничья оценена котировкой 3.80 (25%), успех «Химок» доступен за 4.70 (19%).
Один клик может превратить 1000 рублей в 4700 рублей. Для этого достаточно взять победу гостей и дождаться необходимого результата.
Но можете чуть подстраховаться и оформить ставку Х2 за 2.10.
Во втором туре в матчах с участием обеих команд был зафиксирован «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре коэффициент 1.96, на ТМ 2.5 — 1.90.
Вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.90, как и «обе забьют — нет». При этом на результативный удар в исполнении гостей можно поставить за 1.57.
Пенальти доступен за 2.35, удаление — за 2.95.
Наиболее вероятный точный счет — победа «Ростова» 1:0 за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Химки»
Хотя «Ростов» пока не добыл ни одной победы в РПЛ, команда оставляет очень приятное впечатление. В первых двух турах она не проиграла ни «Динамо», ни «Локомотиву». Причем в Черкизово от успеха ребят Валерия Карпина отделили несколько минут. Особенно интересно и разнообразно южане выглядят в атаке, где очень к месту пришелся Николай Комличенко, оформивший по голу в каждом из двух матчей.
«Химки» набрали уже четыре очка и идут в группе лидеров, не сдавшись в Подмосковье «Зениту» в игре открытия сезона. Юран ставит команде атакующий футбол, который приносит результат и радует болельщиков.
В матче двух дерзких команд должны быть голы, причем с обеих сторон. Все-таки отсиживаться в обороне ни одному коллективу смысла нет.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0