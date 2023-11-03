3 ноября «Трактор» и «Адмирал» вновь сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ — команды проведут второй матч подряд. Игра пройдет в Челябинске на «Арене Трактор», начало в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 16.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: коэффициент на успех «Трактора» в основное время — 1.72, что составляет приблизительно 57% вероятности. Успех дальневосточной команды оценен в 4.29 (21%), даже на ничью котировка слегка ниже — 4.19 (22%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов дали за 1.41, этот рынок на коллектив Леонида Тамбиева идет за 2.88.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 2.27, Ф2(+1.5) — за 1.61;

• Ф1(-2.5) — за 3.45, Ф2(+2.5) — за 1.27.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.90, обратный вариант доступен с такой же котировкой.

Сыграть на то, что в матче будут голы в каждом периоде, можно за 1.91, альтернативный рынок представлен за 1.79.

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