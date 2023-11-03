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Сегодня, 12:15

«Трактор» — «Адмирал»: где смотреть КХЛ 3 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матч КХЛ «Трактор» — «Адмирал» 3 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Максим Шабанов.
Фото Global Look Press

3 ноября «Трактор» и «Адмирал» вновь сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ — команды проведут второй матч подряд. Игра пройдет в Челябинске на «Арене Трактор», начало в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 16.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: коэффициент на успех «Трактора» в основное время — 1.72, что составляет приблизительно 57% вероятности. Успех дальневосточной команды оценен в 4.29 (21%), даже на ничью котировка слегка ниже — 4.19 (22%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов дали за 1.41, этот рынок на коллектив Леонида Тамбиева идет за 2.88.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 2.27, Ф2(+1.5) — за 1.61;

• Ф1(-2.5) — за 3.45, Ф2(+2.5) — за 1.27.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.90, обратный вариант доступен с такой же котировкой.

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Сыграть на то, что в матче будут голы в каждом периоде, можно за 1.91, альтернативный рынок представлен за 1.79.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Адмирал
ХК Трактор
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«ПСЖ» — «Монпелье»: прогноз на матч лиги 1 3 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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