«ПСЖ» — «Ланс»: прогноз на матч лиги 1 26 августа 2023 года
26 августа в лиге 1 сойдутся первая и вторая команды прошлого сезона — «ПСЖ» и «Ланс». В нынешней кампании дела у клубов идут не так хорошо, после двух игровых недель они занимают 12-ю и 15-ю строчки. Поединок третьего тура пройдет на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 мск по свистку рефери Франсуа Летексье. В России легально не показывают чемпионат Франции.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, парижане — серьезные фавориты: взять их триумф можно с котировкой 1.61, это приблизительно 61% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 5.37 (17%), даже на ничью коэффициент ниже — 4.38 (22%).
Ставка в 1000 рублей на «ПСЖ» при благоприятном исходе принесет 1610 рублей.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом (3:1). «Ланс» — не самый удобный соперник для парижан: в последних 10 встречах столичный клуб обыграл кроваво-золотых только пять раз. Непоражение гостей в предстоящем туре доступно за 2.40.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.75;
• 2:0 в пользу «ПСЖ» — за 8.00;
• 1:0 и 2:1 — за 8.25.
В минувшем розыгрыше лиги 1 клубы выдали два ярких матча с четырьмя забитыми мячами: тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.26.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.75, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.09.
Прогноз и ставка на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Ланс» 26 августа 2023 года
Парижане неважно стартовали в новой кампании: дважды разошлись «миром» и забили лишь один мяч. «Ланс» начал с поражения и ничьей, но куда лучше проявил себя у чужих ворот — отметился уже тремя голами. Противостояния ПСЖ и кроваво-золотых — достаточно результативные. В прошлом сезоне команды обменялись победами с одинаковым счетом (3:1). А в семи из последних 10 встреч оппоненты неизменно огорчали друг друга.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
5
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0