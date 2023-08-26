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«ПСЖ» — «Ланс»: прогноз на матч лиги 1 26 августа 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Ланс» 26 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Global Look Press

26 августа в лиге 1 сойдутся первая и вторая команды прошлого сезона — «ПСЖ» и «Ланс». В нынешней кампании дела у клубов идут не так хорошо, после двух игровых недель они занимают 12-ю и 15-ю строчки. Поединок третьего тура пройдет на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 мск по свистку рефери Франсуа Летексье. В России легально не показывают чемпионат Франции.

Франция. Лига 1. 3-й тур
26 авг, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ланс

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, парижане — серьезные фавориты: взять их триумф можно с котировкой 1.61, это приблизительно 61% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 5.37 (17%), даже на ничью коэффициент ниже — 4.38 (22%).

Ставка в 1000 рублей на «ПСЖ» при благоприятном исходе принесет 1610 рублей.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом (3:1). «Ланс» — не самый удобный соперник для парижан: в последних 10 встречах столичный клуб обыграл кроваво-золотых только пять раз. Непоражение гостей в предстоящем туре доступно за 2.40.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.75;

• 2:0 в пользу «ПСЖ» — за 8.00;

• 1:0 и 2:1 — за 8.25.

В минувшем розыгрыше лиги 1 клубы выдали два ярких матча с четырьмя забитыми мячами: тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.26.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.75, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.09.

Антони (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ 26 августа 2023 года

Прогноз и ставка на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Ланс» 26 августа 2023 года

Парижане неважно стартовали в новой кампании: дважды разошлись «миром» и забили лишь один мяч. «Ланс» начал с поражения и ничьей, но куда лучше проявил себя у чужих ворот — отметился уже тремя голами. Противостояния ПСЖ и кроваво-золотых — достаточно результативные. В прошлом сезоне команды обменялись победами с одинаковым счетом (3:1). А в семи из последних 10 встреч оппоненты неизменно огорчали друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.75.

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«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ 26 августа 2023 года

«Спартак» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 26 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Зенит

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Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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