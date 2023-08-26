26 августа один из лидеров текущего сезона РПЛ «Динамо» отправится на выезд в Казань, где встретится с «Рубином» в шестом туре чемпионата России. Команды сойдутся на «Ак Барс Арене», главный арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. С 17.25 мск прямую трансляцию покажут покажут сайт matchtv.ru и канал «Матч! Премьер», также эфир продемонстрирует онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов на положительный исход матча: коэффициент на успех москвичей — 2.30, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.08 (31%), ничья предложена с котировкой 3.63 (26%).

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Последние две разборки соперников в РПЛ завершились в пользу бело-голубых, но в целом у москвичей нет явного преимущества в противостоянии с казанцами. «Рубин» в предыдущих 10 поединках с «Динамо» в семи случаях как минимум не уступал. Непоражение парней Рашида Рахимова в предстоящей игре можно взять за 1.66.

Вот только наиболее ожидаемые экспертами итоги встречи отразили превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.40;

• победа гостей 2:1 — за 8.50;

• виктория «Рубина» 2:1 и триумф «Динамо» 1:0 — за 10.0.

Эксперты ожидают «верховой» матч: тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.22. Правда, в девяти из 10 предыдущих столкновений в чемпионате команды не добили до трех мячей на двоих.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.58, обратный вариант предложен за 2.38. В предыдущих 10 встречах клубов в премьер-лиге рынок «обе забьют» зашел лишь в трех случаях.

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