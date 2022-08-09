«Ференцварош» — «Карабах»: прогноз на матч Лиги чемпионов 9 августа 2022 года
9 августа Станислав Черчесов продолжит борьбу за Лигу чемпионов в третьем квалификационном раунде турнира. «Ференцварош» и «Карабах» встретятся в Венгрии на стадионе «Гроупама», игра начнется в 21.00 по московскому времени. Трансляции для России не предусмотрено. Рассудит встречу испанский арбитр Карлос дель Серро. Счет первой встречи — 1:1.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу команды Черчесова можно поставить за 2.25, это примерно 40% вероятности. На ничью и успех «Карабаха» котировка равная — 3.30 (30%).
При ставке в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут выплата составит 3300 рублей.
Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.64.
В матче нет абсолютного лидера, поэтому есть смысл подстраховаться при помощи форы: например, взять Ф1(0) за 1.60 или Ф2(0) за 2.35.
Знаете, кто пройдет дальше? Поставить на «Ференцварош» можно за 1.63, на «Карабах» за 2.28.
У обеих команд «верх» проходил в шести из десяти прошедших игр во всех турнирах. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Карабах»
Команда Станислава Черчесова словно движется по сценарию: первый матч — невзрачный, второй — разгромный. Российский тренер сначала присматривается к соперникам, а после не оставляет им шансов. Например, после ничьей на выезде венгры разгромили «Тобол», а после поражения дома уничтожили «Слован». «Карабах» на своем поле смотрелся лучше «Ференцвароша», но то же самое можно сказать и про предыдущих соперников. Вероятнее всего, тенденция продолжится и венгерский клуб пройдет дальше.
Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.25.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0