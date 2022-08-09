9 августа Станислав Черчесов продолжит борьбу за Лигу чемпионов в третьем квалификационном раунде турнира. «Ференцварош» и «Карабах» встретятся в Венгрии на стадионе «Гроупама», игра начнется в 21.00 по московскому времени. Трансляции для России не предусмотрено. Рассудит встречу испанский арбитр Карлос дель Серро. Счет первой встречи — 1:1.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу команды Черчесова можно поставить за 2.25, это примерно 40% вероятности. На ничью и успех «Карабаха» котировка равная — 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут выплата составит 3300 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.64.

В матче нет абсолютного лидера, поэтому есть смысл подстраховаться при помощи форы: например, взять Ф1(0) за 1.60 или Ф2(0) за 2.35.

Знаете, кто пройдет дальше? Поставить на «Ференцварош» можно за 1.63, на «Карабах» за 2.28.

У обеих команд «верх» проходил в шести из десяти прошедших игр во всех турнирах. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Карабах»

Команда Станислава Черчесова словно движется по сценарию: первый матч — невзрачный, второй — разгромный. Российский тренер сначала присматривается к соперникам, а после не оставляет им шансов. Например, после ничьей на выезде венгры разгромили «Тобол», а после поражения дома уничтожили «Слован». «Карабах» на своем поле смотрелся лучше «Ференцвароша», но то же самое можно сказать и про предыдущих соперников. Вероятнее всего, тенденция продолжится и венгерский клуб пройдет дальше.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.25.