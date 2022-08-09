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«Ференцварош» — «Карабах»: прогноз на матч Лиги чемпионов 9 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Карабах» 9 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

9 августа Станислав Черчесов продолжит борьбу за Лигу чемпионов в третьем квалификационном раунде турнира. «Ференцварош» и «Карабах» встретятся в Венгрии на стадионе «Гроупама», игра начнется в 21.00 по московскому времени. Трансляции для России не предусмотрено. Рассудит встречу испанский арбитр Карлос дель Серро. Счет первой встречи — 1:1.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
09 авг, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Карабах

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу команды Черчесова можно поставить за 2.25, это примерно 40% вероятности. На ничью и успех «Карабаха» котировка равная — 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут выплата составит 3300 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за 1.64.

В матче нет абсолютного лидера, поэтому есть смысл подстраховаться при помощи форы: например, взять Ф1(0) за 1.60 или Ф2(0) за 2.35.

Знаете, кто пройдет дальше? Поставить на «Ференцварош» можно за 1.63, на «Карабах» за 2.28.

У обеих команд «верх» проходил в шести из десяти прошедших игр во всех турнирах. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.10.

Станислав Черчесов, главный тренер &laquo;Ференцвароша&raquo;. «Ференцварош» — «Карабах»: Черчесов все ближе к званию легенды Будапешта

Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Карабах»

Команда Станислава Черчесова словно движется по сценарию: первый матч — невзрачный, второй — разгромный. Российский тренер сначала присматривается к соперникам, а после не оставляет им шансов. Например, после ничьей на выезде венгры разгромили «Тобол», а после поражения дома уничтожили «Слован». «Карабах» на своем поле смотрелся лучше «Ференцвароша», но то же самое можно сказать и про предыдущих соперников. Вероятнее всего, тенденция продолжится и венгерский клуб пройдет дальше.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.25.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Карабах
ФК Ференцварош
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Букмекеры оценили шансы «Ференцвароша» покинуть ЛЧ из-за чемпиона Азербайджана
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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