Эксперты оценили шансы Роналду и Мбаппе составить Бензема конкуренцию в борьбе за «Золотой мяч»

12 августа журнал France Football представил топ-30 претендентов на «Золотой мяч» — награда вручается лучшему футболисту планеты. В номинацию впервые с 2005 года не попал действующий обладатель награды Лионель Месси. До объявления об итоговой тридцатке победа Месси оценивалась коэффициентом 25.0.

Зато в финальный этап попали два других экс-обладателя приза — Криштиану Роналду и Лука Модрич. Шансы португальца забрать награду аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили котировкой 40.0.

Безоговорочный фаворит у букмекеров — Карим Бензема. Нападающий выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, в обоих случаях француз стал лучших бомбардиром: в еврокубке забил 15 мячей, в ла лиге — 27. Также форвард отличился в матче за Суперкубок Европы, в котором мадридцы обыграли «Айнтрахт». На то, что Карим будет признан лучшим игроком мира, коэффициент — 1.04.

В тройку входят бывший и действующий игроки «Ливерпуля» — Садио Мане и Мохамед Салах. На победу первого котировка 13.0, на второго — 17.0. Чуть меньше шансы победить у Роберта Левандовски, Килиана Мбаппе и Кевина де Брёйне — 20.0.