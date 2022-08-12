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12 августа, 23:55

Эксперты оценили шансы Роналду и Мбаппе составить Бензема конкуренцию в борьбе за «Золотой мяч»

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Карим Бензема, «Реал».
Фото Global Look Press

12 августа журнал France Football представил топ-30 претендентов на «Золотой мяч» — награда вручается лучшему футболисту планеты. В номинацию впервые с 2005 года не попал действующий обладатель награды Лионель Месси. До объявления об итоговой тридцатке победа Месси оценивалась коэффициентом 25.0.

Зато в финальный этап попали два других экс-обладателя приза — Криштиану Роналду и Лука Модрич. Шансы португальца забрать награду аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили котировкой 40.0.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Барселона» свергнет «Реал», а Бензема останется без «золотой бутсы»? Главные интриги Примеры

Безоговорочный фаворит у букмекеров — Карим Бензема. Нападающий выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, в обоих случаях француз стал лучших бомбардиром: в еврокубке забил 15 мячей, в ла лиге — 27. Также форвард отличился в матче за Суперкубок Европы, в котором мадридцы обыграли «Айнтрахт». На то, что Карим будет признан лучшим игроком мира, коэффициент — 1.04.

В тройку входят бывший и действующий игроки «Ливерпуля» — Садио Мане и Мохамед Салах. На победу первого котировка 13.0, на второго — 17.0. Чуть меньше шансы победить у Роберта Левандовски, Килиана Мбаппе и Кевина де Брёйне — 20.0.

Карим Бензема
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Мохамед Салах
Садио Мане
Футбол
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
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 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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