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Сегодня, 11:15

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» 13 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Йозеф Циннбауэр.
Фото Официальный сайт «Локомотива».

13 августа в пятом туре на «РЖД Арене» встретятся два неожиданных андердога РПЛ — «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра начнется в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть на борьбу кризисных команд можно на сайте matchtv.ru или на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — за пять минут до свистка.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с фаворитом. Им с небольшим перевесом стал «Локо», поставить на него можно за 2.45, это примерно 40% вероятности. Успех «Крыльев» оценивается котировкой 2.85 (35%), ничья — 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу московского клуба в случае его триумфа выплата составит 2450 рублей.

Считаете, что команда Осинькина не проиграет? Поставьте на это за 1.59.

Матч ожидается близкий и может закончиться любым результатом. В таких условиях логично подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) идет за 1.80, Ф2(0) — за 2.08.

В матчах «Локо» в этом сезоне «верх» проходил трижды за четыре тура, в матчах «Крыльев» — дважды. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.86.

Вариант «обе забьют» заходил у каждой команды два раза за четыре тура. Верите, что «Локо» и «Крылья» огорчат друг друга? Коэффициент на это — 1.70, на обратный исход — 2.15.

В этом матче можно поставить на угловые. На то, что «Локо» подаст больше корнеров, коэффициент — 1.85, на «Крылья Советов» котировка — 2.35.

Наиболее вероятный результат встречи — «мирный» исход 1:1 за 6.50.

Йозеф Циннбауэр. «Локомотив» — «Крылья Советов»: две «хромающие» обороны устроят яркий матч

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Крылья Советов»

Встречаются две команды с проблемной обороной. «Локомотив» смотрится хуже: ему не только забивал каждый соперник, ему оформили также три и пять гола. Для команды статуса железнодорожников это позор. И если Циннбауэр не поправил защиту (а это вряд ли), то у команды Осинькина будут шансы отличиться. Возможно, неоднократно. Впрочем, «Крылья» тоже не образчик идеальной защиты и в среднем пропускают по два мяча за игру. Так что у «Локо» возможности тоже будут, можно ожидать бодрой голевой перестрелки.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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