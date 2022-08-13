13 августа в пятом туре на «РЖД Арене» встретятся два неожиданных андердога РПЛ — «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра начнется в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть на борьбу кризисных команд можно на сайте matchtv.ru или на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — за пять минут до свистка.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с фаворитом. Им с небольшим перевесом стал «Локо», поставить на него можно за 2.45, это примерно 40% вероятности. Успех «Крыльев» оценивается котировкой 2.85 (35%), ничья — 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу московского клуба в случае его триумфа выплата составит 2450 рублей.

Считаете, что команда Осинькина не проиграет? Поставьте на это за 1.59.

Матч ожидается близкий и может закончиться любым результатом. В таких условиях логично подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) идет за 1.80, Ф2(0) — за 2.08.

В матчах «Локо» в этом сезоне «верх» проходил трижды за четыре тура, в матчах «Крыльев» — дважды. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.86.

Вариант «обе забьют» заходил у каждой команды два раза за четыре тура. Верите, что «Локо» и «Крылья» огорчат друг друга? Коэффициент на это — 1.70, на обратный исход — 2.15.

В этом матче можно поставить на угловые. На то, что «Локо» подаст больше корнеров, коэффициент — 1.85, на «Крылья Советов» котировка — 2.35.

Наиболее вероятный результат встречи — «мирный» исход 1:1 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Крылья Советов»

Встречаются две команды с проблемной обороной. «Локомотив» смотрится хуже: ему не только забивал каждый соперник, ему оформили также три и пять гола. Для команды статуса железнодорожников это позор. И если Циннбауэр не поправил защиту (а это вряд ли), то у команды Осинькина будут шансы отличиться. Возможно, неоднократно. Впрочем, «Крылья» тоже не образчик идеальной защиты и в среднем пропускают по два мяча за игру. Так что у «Локо» возможности тоже будут, можно ожидать бодрой голевой перестрелки.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.