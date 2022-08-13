«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2022 года
13 августа в пятом туре на «РЖД Арене» встретятся два неожиданных андердога РПЛ — «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра начнется в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть на борьбу кризисных команд можно на сайте matchtv.ru или на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — за пять минут до свистка.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с фаворитом. Им с небольшим перевесом стал «Локо», поставить на него можно за 2.45, это примерно 40% вероятности. Успех «Крыльев» оценивается котировкой 2.85 (35%), ничья — 3.60 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу московского клуба в случае его триумфа выплата составит 2450 рублей.
Считаете, что команда Осинькина не проиграет? Поставьте на это за 1.59.
Матч ожидается близкий и может закончиться любым результатом. В таких условиях логично подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) идет за 1.80, Ф2(0) — за 2.08.
В матчах «Локо» в этом сезоне «верх» проходил трижды за четыре тура, в матчах «Крыльев» — дважды. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.86.
Вариант «обе забьют» заходил у каждой команды два раза за четыре тура. Верите, что «Локо» и «Крылья» огорчат друг друга? Коэффициент на это — 1.70, на обратный исход — 2.15.
В этом матче можно поставить на угловые. На то, что «Локо» подаст больше корнеров, коэффициент — 1.85, на «Крылья Советов» котировка — 2.35.
Наиболее вероятный результат встречи — «мирный» исход 1:1 за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Крылья Советов»
Встречаются две команды с проблемной обороной. «Локомотив» смотрится хуже: ему не только забивал каждый соперник, ему оформили также три и пять гола. Для команды статуса железнодорожников это позор. И если Циннбауэр не поправил защиту (а это вряд ли), то у команды Осинькина будут шансы отличиться. Возможно, неоднократно. Впрочем, «Крылья» тоже не образчик идеальной защиты и в среднем пропускают по два мяча за игру. Так что у «Локо» возможности тоже будут, можно ожидать бодрой голевой перестрелки.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0