Экспресс на АПЛ с коэффициентом 2.48: команды из Манчестера порадуют своих фанатов

13 августа во втором туре АПЛ свои матчи проведут «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». «Спорт-Экспресс» представляет экспресс на игры с участием команд Гвардиолы и тен Хага с коэффициентом 2.16.

«Манчестер Сити» — «Борнмут» (13 августа, 17.00 мск)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совершенно не верят в гостей. Коэффициент на них сумасшедший — 36.0, или 2% вероятности. В свою очередь, на действующего чемпиона можно поставить за мизерные 1.07 (93%), а на ничью — за 13.5 (5%).

С котировками экспертов спорить тяжело: прибывшие из чемпионшипа «вишни» обречены. Победная игра против «Астон Виллы» скорее итог везения, а не идеально отточенной игры. Даже с бирмингемцами «Борнмут» часто ошибался в обороне и мог достаточно много пропустить. Против космического состава «Сити» неточностей будет еще больше. Пеп и Холанн не заметят гостей — Ф1(-2.5) можно взять за 1.68.

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» (13 августа, 19.30 мск)

Здесь аналитики уже не видят настолько очевидного фаворита, однако также отдают предпочтение клубу из Манчестера. На успех команды тен Хага можно поставить за 2.00, это 50% вероятности. Успех хозяев идет за 3.80 (24%), ничья — за 3.70 (26%).

«Манчестер Юнайтед» стартовал максимально ужасно: проиграл на своем поле «Брайтону», а единственный мяч забил благодаря игроку соперника. Игра у манкунианцев шла плохо, Роналду вышел на замену и вообще никак себя не проявил. В общем, у тен Хага ворох проблем перед выездом к крепкому середняку. Однако состав «МЮ» и его потенциал должны воплотиться в первые очки в сезоне. Брать чистую победу опасно, но для экспресса подойдет и успех с форой (0).

«Манчестер Сити» — «Борнмут», Ф1(-2.5) за 1.68;

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед», «гости не проиграют» за 1.48.

Итоговый коэффициент: 1.68 х 1.48 = 2.48