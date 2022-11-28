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Португалия — Уругвай: прогноз на матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Португалия — Уругвай 28 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Португальцы на тренирове.
Фото Global Look Press

28 ноября в матче второго тура чемпионата мира схлестнутся сборные Португалии и Уругвая. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на Национальном стадионе в Лусаиле, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Уругвай

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в Криштиану Роналду. Поставить на Португалию можно за 2.00, это 50% вероятности. Ничья доступна за 3.40 (29%), победа Уругвая — за 4.30 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что Уругвай не проиграет во втором подряд матче на ЧМ, оформите ставку за 1.90.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.43, Ф2(0) — за 3.10.

В пяти последних матчах Уругвай не сумел прошить соперника трижды. ИТМ2 (1) оценили в 1.53. Однако если южноамериканцы забьют один мяч, сумма ставки вернется на счет.

Эксперты не ожидают результативной встречи, памятуя о матче уругвайцев с Южной Кореей. Там команды обошлись без ударов в створ. Тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.71.

Вариант «обе забьют» предложен за 2.04, обратный исход — за 1.78.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу Португалии за 5.90.

Криштиану Роналду и&nbsp;Жоау Феликс. Португалия — Уругвай: Суарес и Роналду обеспечат матчу высокую результативность

Прогноз и ставка на матч Португалия — Уругвай

Португальцы победили в стартовом матче ЧМ против Ганы (3:2), но смущает количество пропущенных мячей. Команда Роналду дала ганцам несколько возможностей отличиться, африканцы вообще могли сравнять. А Уругвай куда выше классом, и пусть их матч против корейцев не вводит в заблуждение. У них хватает форвардов, а в последних пяти встречах они одолели Канаду (2:0) и Панаму (5:0). Так что следует ожидать обмена голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.04.

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Камерун — Сербия: где смотреть матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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