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Сегодня, 11:15

Камерун — Сербия: где смотреть матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Камерун — Сербия 28 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Игроки Сербии против бразильцев.
Фото Getty Images

28 ноября во 2-м туре группового этапа ЧМ сыграют сборные Камеруна и Сербии. Матч начнется в 13.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Камерун
Сербия

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных гостей. Поставить на Сербию можно за 1.81, это примерно 55% вероятности. Ничья идет за 3.70 (22%), успех камерунцев — за 4.90 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что Камерун не уступит, оформите ставку за 2.10.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.70, Ф2(0) — за 1.33.

В десяти прошедших матчах Камеруна «верх» по голам не проходил. Поэтому эксперты не ожидают результативного матча — тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.77.

Вариант «обе забьют» оценили в 2.06, обратный исход — в 1.76.

Душан Влахович. Камерун — Сербия: Влахович и Митрович разберутся с дряхлой обороной соперника

От кого ждем голов? Хорошие шансы у Душана Влаховича и Александара Митровича (оба — по 2.40).

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу сербов — за 5.80;

• 1:1 — за 6.70;

• 2:0 — за 7.20.

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Сборная Сербии по футболу
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Испания — Германия: прогноз на матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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