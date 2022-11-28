Прямая трансляция матча чемпионата мира Камерун — Сербия 28 ноября 2022 года

28 ноября во 2-м туре группового этапа ЧМ сыграют сборные Камеруна и Сербии. Матч начнется в 13.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 12.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных гостей. Поставить на Сербию можно за 1.81, это примерно 55% вероятности. Ничья идет за 3.70 (22%), успех камерунцев — за 4.90 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что Камерун не уступит, оформите ставку за 2.10.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.70, Ф2(0) — за 1.33.

В десяти прошедших матчах Камеруна «верх» по голам не проходил. Поэтому эксперты не ожидают результативного матча — тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.77.

Вариант «обе забьют» оценили в 2.06, обратный исход — в 1.76.

От кого ждем голов? Хорошие шансы у Душана Влаховича и Александара Митровича (оба — по 2.40).

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу сербов — за 5.80;

• 1:1 — за 6.70;

• 2:0 — за 7.20.