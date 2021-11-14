14 ноября сборная России сыграет в гостях с Хорватией в отборе к ЧМ-2022. Встреча состоится в Сплите на стадионе «Полюд», начало — в 17.00. Прямую трансляцию решающего матча покажет «Первый канал». Эфир начнется в 16.50.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Команда Далича — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на Хорватию можно за 1.55 — это порядка 62% вероятности. Успех сборной России оценивается коэффициентом 6.10 (16%), а ничья идет за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на Россию можно выиграть 6100 рублей в случае победы команды Валерия Карпина.

Ф1(-1) доступна за 2.07, а Ф2(+1) — за 1.76.

Тотал голов больше 2.5 можно взять с котировкой 1.98, а ТМ 2.5 идет за 1.88.

Вероятность того, что Хорватия отличится более одного раза, оценивается коэффициентом 1.81.

Уверены, что Россия сумеет забить дважды или больше? ИТБ2 (1.5) идет за 3.90.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.85, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:0 — коэффициент 6.20;

— 2:0 — 7.00;

— 2:1 — 8.00.