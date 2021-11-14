Хорватия — Россия: где смотреть матч 14 ноября онлайн в прямом эфире
14 ноября сборная России сыграет в гостях с Хорватией в отборе к ЧМ-2022. Встреча состоится в Сплите на стадионе «Полюд», начало — в 17.00. Прямую трансляцию решающего матча покажет «Первый канал». Эфир начнется в 16.50.
Команда Далича — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на Хорватию можно за 1.55 — это порядка 62% вероятности. Успех сборной России оценивается коэффициентом 6.10 (16%), а ничья идет за 4.40 (22%).
При ставке в 1000 рублей на Россию можно выиграть 6100 рублей в случае победы команды Валерия Карпина.
Ф1(-1) доступна за 2.07, а Ф2(+1) — за 1.76.
Тотал голов больше 2.5 можно взять с котировкой 1.98, а ТМ 2.5 идет за 1.88.
Вероятность того, что Хорватия отличится более одного раза, оценивается коэффициентом 1.81.
Уверены, что Россия сумеет забить дважды или больше? ИТБ2 (1.5) идет за 3.90.
Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.85, а удаления — 4.00.
Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:
— 1:0 — коэффициент 6.20;
— 2:0 — 7.00;
— 2:1 — 8.00.
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