Португалия — Босния и Герцеговина: где смотреть матч квалификации Евро-2024 17 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Сборная Португалии 17 июня в третьем туре отборочного турнира Евро-2024 сыграет дома с Боснией и Герцеговиной. Встреча состоится в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж», она начнется в 21.45 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Давиде Масса из Италии. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, Роналду и компания возьмут очередные три очка в квалификации. Их победа доступна со скромным коэффициентом 1.21, вероятность такого исхода — примерно 82%. Успех Боснии идет за 16.25 (5%), ничья — за 7.32 (13%).
Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей в случае их триумфа принесет выплату в 16 250 рублей.
Мощная котировка на выигрыш гостей с форой (+2) мяча — 1.89. Триумф хозяев с гандикапом (-2) — за 1.94.
Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.41, ТМ 3.5 — за 1.59. Если же собираетесь поставить на стандартный ТБ 2.5, тогда ваша сумма увеличится в 1.55 раза.
Если считаете, что отличатся обе команды, возьмите обмен голами за 2.41. Противоположный вариант — за 1.56.
Роналду снова забьет за сборную? На это событие принимаются ставки с коэффициентом 1.45.
Наиболее вероятный точный счет, — 2:0 в пользу хозяев за 5.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9