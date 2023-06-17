Бельгия — Австрия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 17 июня 2023 года
17 июня Бельгия и Австрия сыграют в третьем туре квалификации чемпионата Европы 2024 года. Игра пройдет на стадионе Короля Бодуэна в Брюсселе и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Рассудит команды французская бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Бельгию фаворитом матча. На победу хозяев выставлен коэффициент 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.09 (24%), успех Австрии — за 5.19 (16%).
Ставка в 1000 рублей на Алабу и компанию в случае их выигрыша принесет выплату в 5190 рублей.
Вариант «Австрия не проиграет» доступен за 2.28. Из четырех очных встреч она уступила Бельгии всего раз.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.11. При этом хотя бы один гол гостей можно оформить за 1.53.
Условие «обе забьют» предложено взять за 1.76, «обе забьют — нет» — за 2.05.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.20.
Прогноз и ставка на матч Бельгия — Австрия
Сборная Бельгии провела два ярких матча в 2023 году после провала на ЧМ: разгромила в квалификации Евро Швецию (3:0) и обыграла в гостях Германию в товарняке. В обеих встречах зажигали лидеры команды — Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку. Первый сделал 1+2, а второй — 3+1. Однако Кевин травмировался в финале ЛЧ и выбыл на несколько месяцев, а Ромелу снова «заболел» — как и в Катаре, в игре против «Сити» он растранжирил уйму моментов. Тем самым он подтвердил правильность решения «Интера» избавиться от него по окончании сезона.
Австрия выиграла четыре матча подряд, в том числе у Италии (2:0). В отборе у команды Ральфа Рангника две победы — над Азербайджаном (4:1) и над Эстонией (2:1). Конечно, две последние команды не идут ни в какое сравнение с бельгийцами, однако те ослаблены потерей одного лидера и нелучшей игрой другого, так что могут дать трещину.
Рекомендуемая ставка: победа Австрии с форой (1) за 1.79.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9