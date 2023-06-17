Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Бельгия — Австрия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 17 июня 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Бельгия — Австрия 17 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леандро Троссард.
Фото Getty Images

17 июня Бельгия и Австрия сыграют в третьем туре квалификации чемпионата Европы 2024 года. Игра пройдет на стадионе Короля Бодуэна в Брюсселе и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Рассудит команды французская бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
17 июн, 21:45. ()
Бельгия
Австрия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Бельгию фаворитом матча. На победу хозяев выставлен коэффициент 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.09 (24%), успех Австрии — за 5.19 (16%).

Ставка в 1000 рублей на Алабу и компанию в случае их выигрыша принесет выплату в 5190 рублей.

Вариант «Австрия не проиграет» доступен за 2.28. Из четырех очных встреч она уступила Бельгии всего раз.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.11. При этом хотя бы один гол гостей можно оформить за 1.53.

Условие «обе забьют» предложено взять за 1.76, «обе забьют — нет» — за 2.05.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.20.

Леонардо Бонуччи. Бонуччи и ван Дейк провалили полуфиналы Лиги наций. Ждать ли от них другого уровня в матче за бронзу?

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Австрия

Сборная Бельгии провела два ярких матча в 2023 году после провала на ЧМ: разгромила в квалификации Евро Швецию (3:0) и обыграла в гостях Германию в товарняке. В обеих встречах зажигали лидеры команды — Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку. Первый сделал 1+2, а второй — 3+1. Однако Кевин травмировался в финале ЛЧ и выбыл на несколько месяцев, а Ромелу снова «заболел» — как и в Катаре, в игре против «Сити» он растранжирил уйму моментов. Тем самым он подтвердил правильность решения «Интера» избавиться от него по окончании сезона.

Австрия выиграла четыре матча подряд, в том числе у Италии (2:0). В отборе у команды Ральфа Рангника две победы — над Азербайджаном (4:1) и над Эстонией (2:1). Конечно, две последние команды не идут ни в какое сравнение с бельгийцами, однако те ослаблены потерей одного лидера и нелучшей игрой другого, так что могут дать трещину.

Рекомендуемая ставка: победа Австрии с форой (1) за 1.79.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прогнозы на BLAST Premier: Spring Final принесли клиенту ФОНБЕТ 3 млн рублей фрибетами

Бельгия — Австрия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 17 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости