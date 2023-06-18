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Нидерланды — Италия: прогноз на матч Лиги наций за 3-е место 18 июня 2023 года

Прогноз на матч Лиги наций за 3-е место Нидерланды — Италия 18 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Чиро Иммобиле в матче против Испании.
Фото Global Look Press

18 июня Нидерланды и Италия схлестнутся в матче за третье место Лиге наций. Игра пройдет на стадионе «Де Гролс Весте» в голландском Энсхеде и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — швед Гленн Нюберг. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Матч за 3-е место
18 июн, 16:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Нидерланды
Италия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «оранье» в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Успех «скуадры адзурры» предложен с котировкой 3.01 (32%), ничья идет за 3.61 (26%).

Ждете викторию подопечных Роберто Манчини? Ставка в 1000 рублей на Италию при благоприятном исходе принесет 3010 рублей.

Также предложены рынки на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии пенальти. Выигрыш Нидерландов доступен за 1.68, Италии — за 2.16.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 6.65;

• победа голландцев 2:1 — за 9.25;

• 1:0 — за 9.75.

Аналитики считают, что игра может получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.12.

Рынок на обмен меткими попаданиями оценен в 1.64, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.28.

Леонардо Бонуччи. Бонуччи и ван Дейк провалили полуфиналы Лиги наций. Ждать ли от них другого уровня в матче за бронзу?

Прогноз и ставка на матч Лиги наций за 3-е место Нидерланды — Италия

Полуфиналы турнира получились результативными: голландцы с хорватами в основное время заколотили четыре мяча на двоих, итальянцы и испанцы — три. Увлекательным выдался и прошлый матч за третье место Лиги наций, в котором тоже участвовала «скуадра адзурра» и обыграла Бельгию (2:1). Также обе сборные имеют в составе достаточное количество ярких футболистов: Коди Гакпо, Дониэлл Мален, Чиро Иммобиле и Николо Дзаньоло помогут выдать интересную битву за бронзовые медали.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
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Спартак

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