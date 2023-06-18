Нидерланды — Италия: прогноз на матч Лиги наций за 3-е место 18 июня 2023 года
18 июня Нидерланды и Италия схлестнутся в матче за третье место Лиге наций. Игра пройдет на стадионе «Де Гролс Весте» в голландском Энсхеде и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — швед Гленн Нюберг. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «оранье» в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Успех «скуадры адзурры» предложен с котировкой 3.01 (32%), ничья идет за 3.61 (26%).
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Также предложены рынки на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии пенальти. Выигрыш Нидерландов доступен за 1.68, Италии — за 2.16.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 дана за 6.65;
• победа голландцев 2:1 — за 9.25;
• 1:0 — за 9.75.
Аналитики считают, что игра может получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.12.
Рынок на обмен меткими попаданиями оценен в 1.64, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.28.
Прогноз и ставка на матч Лиги наций за 3-е место Нидерланды — Италия
Полуфиналы турнира получились результативными: голландцы с хорватами в основное время заколотили четыре мяча на двоих, итальянцы и испанцы — три. Увлекательным выдался и прошлый матч за третье место Лиги наций, в котором тоже участвовала «скуадра адзурра» и обыграла Бельгию (2:1). Также обе сборные имеют в составе достаточное количество ярких футболистов: Коди Гакпо, Дониэлл Мален, Чиро Иммобиле и Николо Дзаньоло помогут выдать интересную битву за бронзовые медали.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9