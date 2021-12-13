Поражение Хэмилтона принесло игроку букмекера 340 780 рублей

12 декабря Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона в заключительной гонке «Формулы-1» сезона-2021 и стал чемпионом. Успех Макса помог одному из игроков букмекерской компании БЕТСИТИ выиграть 340 780 рублей.

Счастливчик отважился поставить 40 000 рублей на систему 3 из 5. Система — это совокупность экспрессов. Она способна принести выигрыш даже в том случае, если несколько ваших ставок не прошли.

Сумма ставки на систему распределяется равномерно между этими экспрессами. Система 3 из 5 подразумевает десять экспрессов по три события. Сумма ставки на каждый из них — 4 000 рублей.

В системе сначала рассчитывается каждый из экспрессов, после чего складывается общая сумма и выплачивается выигрыш. Игрок БЕТСИТИ собрал следующие события в один купон:

— Швеция — победитель эстафеты 4x6 км на Кубке мира по биатлону (женщины): да за 2.25, выиграла;

— Единая лига ВТБ «Автодор» — «Засталь Зелена-Гура» Ф2(+12.5) за 1.95, счет 81:74;

— Снукер. Макгилл Э. — Бресел Л. П2 за 1.80, счет 1:6;

— Снукер. О'Салливан Р. — Хиггинс Дж. П2 за 2.00, счет 1:6;

— Хэмилтон не победит в гонке за 2.23, сыграло.

Женская сборная Швеции выиграла эстафету в Хохфильцене на третьем этапе Кубка мира по биатлону. Шведки прошли дистанцию за час 13 минут и 52 секунды.

«Засталь Зелена-Гура» проиграла «Автодору» в Единой лиге ВТБ только в семь очков — 74:81.

На турнире по снукеру Scottish Open Хиггинс переиграл О'Салливана, а Бресел — Макгилла.

Первые четыре события состоялись в субботу, 11 декабря 2021 года. Игрок БЕТСИТИ мог уже немного расслабиться, но он рассчитывал на максимальный выигрыш.

В воскресенье, 12 декабря, на трассе «Яс-Марина» Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона на последнем круге, и стал чемпионом «Формулы-1».

После успеха Ферстаппена игрок БЕТСИТИ получил на выплату 340 780 рублей, а чистая прибыль составила 300 780 рублей. В итоге получилось так, что в общей сложности 40 000 рублей счастливчика умножились на коэффициент 8.5195.

В БЕТСИТИ вы можете выиграть с одной ставки до 10 000 000 рублей чистой прибыли — попробуйте прямо сейчас!