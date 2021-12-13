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«Кадис» — «Гранада»: прогноз и ставки на матч примеры 13 декабря

17:15
Футболисты «Гранады». Фото Getty Images
Футболисты «Гранады». Фото Getty Images
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13 декабря состоится матч 17-го тура испанской примеры, в котором сыграют «Кадис» и «Гранда». Матч пройдет в Кадисе на городском стадионе и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

13.12.2021 | Кадис - Гранада
 
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Аналитики БЕТСИТИ считают «Кадис» фаворитом встречи. На успех клуба можно сделать ставку за 1.42 — это примерно 47% вероятности. Ничья есть за 5.00 (27%), а победа «Гранды» за 7.60 (26%).

Ф1(-1) доступна за 4.10, а Ф2(+1) — за 1.23.

При ставке в 1000 рублей на победу «Гранады» потенциальная выплата составит 7600 рублей.

Ставку «Гранада» не проиграет» можно взять за 3.00.

Шансы «Кадиса» забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 2.60.

Уверены, что «Гранада» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.50.

— Ф1 (-2.5) — 14.0;
— ТБ 5.5 — 8.00;
— Точный счет: 0:0 — 8.60.

Испания. Лига 1. 17-й тур
13 дек, 23:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Гранада

 

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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