15 ноября 2021 года в Варшаве на Национальном стадионе состоится игра европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Сыграют Польша и Венгрия. Начало игры запланировано на 22.45, а трансляция пройдет на канале «Матч Арена».

15.11.2021 | Польша — Венгрия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Польши фаворитом матча. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.47 — это примерно 65% вероятности. Ничья есть за 4.40 (22%). Победа венгров идет в линии за 6.90 (13%).

При ставке в 1000 рублей на победу Венгрии ваша потенциальная выплата составит 6900 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.55, а Ф2(+1.5) — за 1.48.

Ставку «Венгрия не проиграет» можно взять за 2.70.

Шансы Польши забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.50.

Уверены, что Венгрия сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.70.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу Польши наиболее вероятным. На него можно поставить за 5.30.