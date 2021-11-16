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Босния — Украина: прогноз и ставки на отборочный матч ЧМ-22 16 ноября 2021 года

11:15
Александр Зинченко. Фото Украинская ассоциация футбола, Instagram
Александр Зинченко. Фото Украинская ассоциация футбола, Instagram
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16 ноября в городе Зеница на стадионе «Билино Поле» состоится игра европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Украины. Начало встречи запланировано на 22.00, а трансляция будет показана на канале «Матч! Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Украины фаворитом грядущего матча. Поставить на ее победу с коэффициентом 1.84 — это примерно 53% вероятности. Ничья есть за 3.70. (26%). Победа боснийцев идет в линии за 4.50. (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.57, а Ф2(+1.5) — за 2.40.

Ставку «Босния не проиграет» можно взять за 2.03.

Шансы Боснии и Герцеговины забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 3.60.

Уверены, что Украина сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.94.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.70.

Босния — Украина

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Егор Сергеев все материалы автора
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