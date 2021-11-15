15 ноября 2021 года в Балашихе на одноименной арене состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Витязем». Начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Авангард» — фаворит встречи. На победу омской команды в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1.53 — это примерно 60% вероятности. Ничья идет с котировкой 4.60 (25%), а успех «Витязя» оценивается в 5.00 (15%).

Ставка «Витязь» не проиграет» есть в линии за 2.30.

Если вы поставите 1000 рублей на победу «Витязя», то в случае успеха команды сможете выиграть 5000 рублей.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Авангард». На этот исход можно поставить за 1.48.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.10. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.73.