Экспресс на КХЛ с коэффициентом 2.46: «Авангард» победит, а «Динамо» и «Нефтехимик» устроят перестрелку
5 сентября в КХЛ состоятся несколько интереснейших матчей. «Спорт-Экспресс» выбрал игры с участием «Авангарда» и московского «Динамо», которые объединил в одно событие с коэффициентом 2.46.
«Динамо» Минск — «Авангард» (5 сентября, 19.10 мск)
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами омичей. На победу команды Дмитрия Рябыкина можно поставить за 1.93, это примерно 51% вероятности. Успех «Динамо» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 4.30 (20%).
«Авангард» в первом матче сезона обидно упустил победу над серьезно уступающим в классе «Витязем» (2:3): вел до старта третьего периода, но пропустил две шайбы, последнюю из которых — за 10 секунд до конца основного времени. Подобный результат явно не входил в планы такой солидной команды, которая считается третьим фаворитом Восточной конференции.
Минское «Динамо» на старте КХЛ переиграло в серии буллитов «Барыс», пропустив в основное время аж три шайбы, что откровенно многовато (4:3). «Авангард», который будет зол и голоден, постарается не просто набрать очки, а сделать это очень уверенно, чтобы начать подъем в таблице. Но для экспресса достаточно будет взять вариант «омичи победят в матче» за 1.54.
«Динамо» Москва — «Нефтехимик» (5 сентября, 19.30 мск)
Фаворитом этого матча аналитики видят «Динамо». Взять триумф московской команды можно за 1.71, это около 58% вероятности. Ничья и победа «Нефтехимика» доступны за близкие котировки — 4.50 (19%) и 4.20 (23%) соответственно.
«Динамо» в первом матче удивило победой над «Ак Барсом» (2:0): москвичи были аутсайдером, но не просто надавили на соперника, а нейтрализовали всех его звезд — Радулова, Шипачева, Галиева. «Нефтехимик» же не стушевался на фоне ЦСКА и дал тому бой, уступив только в овертайме. Причем в основное время команды забросили восемь шайб.
Есть предположение, что нижнекамцы не будут засиживаться в еще одном московском матче и снова сыграют в меру открыто против соперника, который превосходит их в атакующей мощи. Команды наверняка порадуют зрителей голами.
Итоговый коэффициент: 1.54 х 1.60 = 2.46
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1