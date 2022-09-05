Экспресс на КХЛ с коэффициентом 2.46: «Авангард» победит, а «Динамо» и «Нефтехимик» устроят перестрелку

5 сентября в КХЛ состоятся несколько интереснейших матчей. «Спорт-Экспресс» выбрал игры с участием «Авангарда» и московского «Динамо», которые объединил в одно событие с коэффициентом 2.46.

«Динамо» Минск — «Авангард» (5 сентября, 19.10 мск)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами омичей. На победу команды Дмитрия Рябыкина можно поставить за 1.93, это примерно 51% вероятности. Успех «Динамо» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 4.30 (20%).

«Авангард» в первом матче сезона обидно упустил победу над серьезно уступающим в классе «Витязем» (2:3): вел до старта третьего периода, но пропустил две шайбы, последнюю из которых — за 10 секунд до конца основного времени. Подобный результат явно не входил в планы такой солидной команды, которая считается третьим фаворитом Восточной конференции.

Минское «Динамо» на старте КХЛ переиграло в серии буллитов «Барыс», пропустив в основное время аж три шайбы, что откровенно многовато (4:3). «Авангард», который будет зол и голоден, постарается не просто набрать очки, а сделать это очень уверенно, чтобы начать подъем в таблице. Но для экспресса достаточно будет взять вариант «омичи победят в матче» за 1.54.

«Динамо» Москва — «Нефтехимик» (5 сентября, 19.30 мск)

Фаворитом этого матча аналитики видят «Динамо». Взять триумф московской команды можно за 1.71, это около 58% вероятности. Ничья и победа «Нефтехимика» доступны за близкие котировки — 4.50 (19%) и 4.20 (23%) соответственно.

«Динамо» в первом матче удивило победой над «Ак Барсом» (2:0): москвичи были аутсайдером, но не просто надавили на соперника, а нейтрализовали всех его звезд — Радулова, Шипачева, Галиева. «Нефтехимик» же не стушевался на фоне ЦСКА и дал тому бой, уступив только в овертайме. Причем в основное время команды забросили восемь шайб.

Есть предположение, что нижнекамцы не будут засиживаться в еще одном московском матче и снова сыграют в меру открыто против соперника, который превосходит их в атакующей мощи. Команды наверняка порадуют зрителей голами.

«Динамо» Минск — «Авангард», П2 в матче за 1.54 ;

«Динамо» Москва — «Нефтехимик», ТБ 4.5 за 1.60.

Итоговый коэффициент: 1.54 х 1.60 = 2.46