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5 сентября, 11:15

Экспресс на КХЛ с коэффициентом 2.46: «Авангард» победит, а «Динамо» и «Нефтехимик» устроят перестрелку

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Авангард».
Фото Сайт ХК «Авангард»

5 сентября в КХЛ состоятся несколько интереснейших матчей. «Спорт-Экспресс» выбрал игры с участием «Авангарда» и московского «Динамо», которые объединил в одно событие с коэффициентом 2.46.

«Динамо» Минск — «Авангард» (5 сентября, 19.10 мск)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами омичей. На победу команды Дмитрия Рябыкина можно поставить за 1.93, это примерно 51% вероятности. Успех «Динамо» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 4.30 (20%).

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«Авангард» в первом матче сезона обидно упустил победу над серьезно уступающим в классе «Витязем» (2:3): вел до старта третьего периода, но пропустил две шайбы, последнюю из которых — за 10 секунд до конца основного времени. Подобный результат явно не входил в планы такой солидной команды, которая считается третьим фаворитом Восточной конференции.

Минское «Динамо» на старте КХЛ переиграло в серии буллитов «Барыс», пропустив в основное время аж три шайбы, что откровенно многовато (4:3). «Авангард», который будет зол и голоден, постарается не просто набрать очки, а сделать это очень уверенно, чтобы начать подъем в таблице. Но для экспресса достаточно будет взять вариант «омичи победят в матче» за 1.54.

«Динамо» Москва — «Нефтехимик» (5 сентября, 19.30 мск)

Фаворитом этого матча аналитики видят «Динамо». Взять триумф московской команды можно за 1.71, это около 58% вероятности. Ничья и победа «Нефтехимика» доступны за близкие котировки — 4.50 (19%) и 4.20 (23%) соответственно.

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«Динамо» в первом матче удивило победой над «Ак Барсом» (2:0): москвичи были аутсайдером, но не просто надавили на соперника, а нейтрализовали всех его звезд — Радулова, Шипачева, Галиева. «Нефтехимик» же не стушевался на фоне ЦСКА и дал тому бой, уступив только в овертайме. Причем в основное время команды забросили восемь шайб.

Есть предположение, что нижнекамцы не будут засиживаться в еще одном московском матче и снова сыграют в меру открыто против соперника, который превосходит их в атакующей мощи. Команды наверняка порадуют зрителей голами.

  • «Динамо» Минск — «Авангард», П2 в матче за 1.54;

  • «Динамо» Москва — «Нефтехимик», ТБ 4.5 за 1.60.

Итоговый коэффициент: 1.54 х 1.60 = 2.46

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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