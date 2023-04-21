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Букмекеры назвали фаворита Лиги Европы после стыдного вылета «МЮ»

Евгений Коростелев
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Юссеф Эн-Несири.
Фото Global Look Press

20 апреля определились все участники полуфинала Лиги Европы. В четверку сильнейших пробились «Ювентус», «Байер», шестикратный победитель турнира «Севилья» и прошлогодний триумфатор Лиги конференций «Рома». Пары 1/2 финала выглядят следующим образом: туринцы сыграют с андалусийцами, а римляне — с леверкузенцами.

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После вылета из турнира «Манчестер Юнайтед» у букмекеров сменился фаворит. Им стал «Ювентус», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.95. Неплохая котировка и на то, что туринцы не выиграют трофей — 1.40. «Бьянконери» трижды побеждали в Лиге Европы/Кубке УЕФА — это второй показатель по числу успешных выступлений после «Севильи» (шесть).

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Несмотря на то что испанский клуб увереннее остальных выступает в этом соревновании, вторым фаворитом нынешнего сезона стал «Байер». На его успех можно поставить за 3.85. На третьей позиции расположилась «Рома» (4.00), а на «Севилью» коэффициент — 4.50.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
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Факел – Оренбург
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 - : -
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Урал – Ростов
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Пари НН – Кр. Советов
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Ахмат – Сочи
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