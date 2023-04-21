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Сегодня, 00:15

ЦСКА — «Ак Барс»: команда Федорова снова перемелет соперника?

Евгений Коростелев
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«Ак Барс» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

21 апреля в Москве состоится третий матч финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА сразится с «Ак Барсом». Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 19.00 мск. Счет в серии равный — 1:1.

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Букмекеры считают ЦСКА фаворитом предстоящей встречи. На победу москвичей в основное время выставлен коэффициент 2.08, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.75 (23%), успех «Ак Барса» — за близкие 3.40 (29%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша по итогам трех периодов принесет выплату в 3400 рублей.

Казанцы не проиграли москвичам в основное время в четырех из шести предыдущих встреч. Вариант Х2 предложен за 1.73.

ТБ 4.5 идет за 2.14, ТМ 4.5 — 1.70. «Верх» прошел в трех из четырех последних матчей между командами.

В первых двух матчах финала соперники не определили самый результативный период. На то, что в третьей встрече в двух или трех двадцатиминутках будет заброшено одинаковое количество шайб, котировка — 3.00.

Победа ЦСКА в основное время доступна за 1.60, «Ак Барса» — за 2.32.

Армейцы выиграли второй матч и сравняли счет в серии, что позволило им вернуть себе статус фаворитов финала. Их триумф оценен в 1.67, казанцев — в 2.20.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ак Барс»

Во втором матче серии у ЦСКА взыграло самолюбие, и после поражения в стартовой встрече команда Сергея Федорова просто снесла соперника со льда. Да, счет 3:0 не такой уж крупный, но по игре армейцы были абсолютно лучше соперника.

Следующий раунд противостояния состоится в Москве, где армейцы не обыгрывали «Ак Барс» с 2019 года. И это еще одна своего рода мотивация — наконец порадовать болельщиков победой над сильнейшей командой «Востока». Однако нельзя сбрасывать со счетов лидеров казанцев — Радулова, Шипачева и Войнова, которые когда-то должны проснуться. Поэтому не факт, что ЦСКА победит именно в основное время.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 5.5 за 1.81.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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