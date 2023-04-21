ЦСКА — «Ак Барс»: команда Федорова снова перемелет соперника?

21 апреля в Москве состоится третий матч финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА сразится с «Ак Барсом». Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 19.00 мск. Счет в серии равный — 1:1.

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом предстоящей встречи. На победу москвичей в основное время выставлен коэффициент 2.08, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.75 (23%), успех «Ак Барса» — за близкие 3.40 (29%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша по итогам трех периодов принесет выплату в 3400 рублей.

Казанцы не проиграли москвичам в основное время в четырех из шести предыдущих встреч. Вариант Х2 предложен за 1.73.

ТБ 4.5 идет за 2.14, ТМ 4.5 — 1.70. «Верх» прошел в трех из четырех последних матчей между командами.

В первых двух матчах финала соперники не определили самый результативный период. На то, что в третьей встрече в двух или трех двадцатиминутках будет заброшено одинаковое количество шайб, котировка — 3.00.

Победа ЦСКА в основное время доступна за 1.60, «Ак Барса» — за 2.32.

Армейцы выиграли второй матч и сравняли счет в серии, что позволило им вернуть себе статус фаворитов финала. Их триумф оценен в 1.67, казанцев — в 2.20.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ак Барс»

Во втором матче серии у ЦСКА взыграло самолюбие, и после поражения в стартовой встрече команда Сергея Федорова просто снесла соперника со льда. Да, счет 3:0 не такой уж крупный, но по игре армейцы были абсолютно лучше соперника.

Следующий раунд противостояния состоится в Москве, где армейцы не обыгрывали «Ак Барс» с 2019 года. И это еще одна своего рода мотивация — наконец порадовать болельщиков победой над сильнейшей командой «Востока». Однако нельзя сбрасывать со счетов лидеров казанцев — Радулова, Шипачева и Войнова, которые когда-то должны проснуться. Поэтому не факт, что ЦСКА победит именно в основное время.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 5.5 за 1.81.