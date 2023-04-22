«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 22 апреля 2023 года
22 апреля в 24-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Динамо». Встреча на «Газпром Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 18.55 мск. Игру обслужит арбитр Виталий Мешков.
Аналитики считают фаворитом сине-бело-голубых. На успех команды Сергея Семака предложен коэффициент 1.45, что соответствует 66% вероятности результата. Ничья оценена в 4.50 (21%), триумф гостей идет за 7.00 (13%).
Ставка в 1000 рублей на победу «Динамо» принесет доход в 7000 рублей в случае благоприятного исхода поединка.
Славиша Йоканович и компания не проиграли семь из 11 выездов в РПЛ, а в последнем визите на «Газпром Арену» выбили «Зенит» из Кубка России. На Х2 дана котировка 2.75.
Динамовцы много забивают в гостях — 19 мячей, это четвертый результат в РПЛ. «Зенит» — лучшая команда страны по игре в атаке (57 голов в 23 матчах). ТБ 2.5 на очную встречу идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.
В четырех из пяти предыдущих поединков соперники обменивались голами. Опция «обе забьют» предложена с коэффициентом 1.85, обратный рынок доступен за 1.95.
Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Зенита». Котировка на этот исход — 7.50.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»
За «Зенитом» колоссальный перевес: питерский клуб не проиграл «Динамо» 10 из 12 домашних матчей. Плюс по результатам при родных болельщиках парни Семака лучшие в России — 10 побед из 11 возможных.
«Динамо» крепко выступает на выезде: не уступило в семи из 11 визитов к соперникам и оформило 19 мячей. В прошлых столкновениях с «Зенитом» команда Йокановича забила в пяти из семи поединков. Но и пропустила от питерцев в пяти встречах кряду.
Гости сделают все, чтобы снова отличиться и не проиграть, как это было в Кубке России. Но класс и повышенная мотивация «Зенита» после ничьей с «Ростовом», а также история противостояния с динамовцами говорят в пользу хозяев.
Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» за 1.85.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4