22 апреля в 24-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Динамо». Встреча на «Газпром Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 18.55 мск. Игру обслужит арбитр Виталий Мешков.

Аналитики считают фаворитом сине-бело-голубых. На успех команды Сергея Семака предложен коэффициент 1.45, что соответствует 66% вероятности результата. Ничья оценена в 4.50 (21%), триумф гостей идет за 7.00 (13%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Динамо» принесет доход в 7000 рублей в случае благоприятного исхода поединка.

Славиша Йоканович и компания не проиграли семь из 11 выездов в РПЛ, а в последнем визите на «Газпром Арену» выбили «Зенит» из Кубка России. На Х2 дана котировка 2.75.

Динамовцы много забивают в гостях — 19 мячей, это четвертый результат в РПЛ. «Зенит» — лучшая команда страны по игре в атаке (57 голов в 23 матчах). ТБ 2.5 на очную встречу идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

В четырех из пяти предыдущих поединков соперники обменивались голами. Опция «обе забьют» предложена с коэффициентом 1.85, обратный рынок доступен за 1.95.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Зенита». Котировка на этот исход — 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

За «Зенитом» колоссальный перевес: питерский клуб не проиграл «Динамо» 10 из 12 домашних матчей. Плюс по результатам при родных болельщиках парни Семака лучшие в России — 10 побед из 11 возможных.

«Динамо» крепко выступает на выезде: не уступило в семи из 11 визитов к соперникам и оформило 19 мячей. В прошлых столкновениях с «Зенитом» команда Йокановича забила в пяти из семи поединков. Но и пропустила от питерцев в пяти встречах кряду.

Гости сделают все, чтобы снова отличиться и не проиграть, как это было в Кубке России. Но класс и повышенная мотивация «Зенита» после ничьей с «Ростовом», а также история противостояния с динамовцами говорят в пользу хозяев.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» за 1.85.