Первое место Валиевой в короткой программе на Олимпиаде принесло игроку почти 60 тысяч рублей

15 февраля на Олимпийских играх в Пекине фигуристки выступили с короткой программой. Главным фаворитом соревнований была россиянка Камила Валиева.

Один из игроков букмекерской компании БЕТСИТИ был уверен в успехе Камилы и поставил 44 тысячи рублей на то, что Валиева станет первой в короткой программе. Такой исход оценивался коэффициентом 1.34.

Валиева выполнила четыре тройных прыжка и лишь на акселе допустила помарку. Судьи поставили российской фигуристке 82,16 балла, чего хватило для победы в первом виде программы на Олимпиаде. Второй стала Анна Щербакова, которая тоже преодолела планку 80 баллов.

Результат Валиевой принес игроку БЕТСИТИ выплату 58 тысяч 960 рублей.

17 февраля фигуристки выступят с произвольной программой и разыграют медали. По оценкам букмекера, три главных претендентки на итоговую победу представляют Россию: