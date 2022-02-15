15 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «ПСЖ» на выезде. Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 23.00. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает фаворитом встречи хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в матче можно с коэффициентом 2.00 — это примерно 48% вероятности. Триумф «Реала» доступен за 3.70 (26%), а ничья — за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Реала» можно выиграть 3700 рублей в случае успеха мадридского клуба.

Проход «ПСЖ» можно взять за 1.74, а «Реала» — за 2.18.

Ф1(0) идет за 1.48, а Ф2(0) — за 2.75.

Поставить на то, что «Реал» не проиграет, можно за 1.86.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.26.

Ждете результативного исхода встречи и не сомневаетесь, что обе команды отличатся минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 5.20.

Мбаппе и Месси — самые вероятные авторы гола в матче, по мнению аналитиков букмекерской компании. Шансы француза и аргентинца отличиться оцениваются одинаковым коэффициентом 2.00.

Винисиус Жуниор — наиболее ожидаемый автор забитого мяча в составе мадридского «Реала». Поставить на гол бразильца можно за 3.50.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: