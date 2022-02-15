Прогнозы на спорт
Новости
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«ПСЖ» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал»
Виталий Пудздрав
Футболисты «ПСЖ».
Фото AFP

15 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «ПСЖ» на выезде. Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 23.00. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Реал

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает фаворитом встречи хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в матче можно с коэффициентом 2.00 — это примерно 48% вероятности. Триумф «Реала» доступен за 3.70 (26%), а ничья — за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Реала» можно выиграть 3700 рублей в случае успеха мадридского клуба.

Проход «ПСЖ» можно взять за 1.74, а «Реала» — за 2.18.

Ф1(0) идет за 1.48, а Ф2(0) — за 2.75.

Поставить на то, что «Реал» не проиграет, можно за 1.86.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.26.

Ждете результативного исхода встречи и не сомневаетесь, что обе команды отличатся минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 5.20.

Лионель Месси. «ПСЖ» — «Реал»: только магия Месси сможет остановить команду Анчелотти

Мбаппе и Месси — самые вероятные авторы гола в матче, по мнению аналитиков букмекерской компании. Шансы француза и аргентинца отличиться оцениваются одинаковым коэффициентом 2.00.

Винисиус Жуниор — наиболее ожидаемый автор забитого мяча в составе мадридского «Реала». Поставить на гол бразильца можно за 3.50.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 1:1 — коэффициент 7.30;

  • 2:1 — 8.10;

  • 1:0 — 9.00.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Провальную допинг-пробу Валиевой объясняют дедушкиным лекарством. Шубенкову так спасли карьеру
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022: расписание и трансляции 16 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости