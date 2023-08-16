«Дерри Сити» — «Тобол»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 17 августа 2023 года
17 августа «Дерри Сити» примет «Тобол» в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча пройдет на стадионе «Брэндивелл» в Северной Ирландии и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее легально в России не получится. Поединок обслужит бригада рефери Петера Краловича из Словакии. Первый матч завершился в пользу команды из Казахстана (1:0).
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На победу красно-белой армии в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00, вероятность такого исхода примерно 42%. «Мирный» результат доступен за 3.74 (28%), триумф «комбайнеров» — за 3.59 (30%).
В первой игре сильнее оказались парни Милича Чурчича (1:0). Считаете, что желто-зеленые снова одолеют «кондитеров»? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет 3310 рублей.
Эксперты полагают, что у «Тобола» больше шансов на проход в следующий раунд: это событие идет за 1.54. Квалификация североирландцев представлена за 2.48.
Лишь один из пяти последних поединков «Дерри Сити» во всех турнирах не пробил «верх» по голам — на Центральном стадионе в Костанае. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80.
«Комбайнеры» обменялись меткими выстрелами с соперниками в трех из пяти последних встреч Лиги конференций и чемпионата Казахстана. «Обе забьют» предлагают взять за 1.90, обратный рынок — за 1.91.
Четыре наиболее возможных итога противостояния, по мнению Olimpbet, указывают на ничью или на викторию хозяев:
Прогноз и ставка на матч «Дерри Сити» — «Тобол»
Из пяти предыдущих поединков североирландцы не отличились только в одном — против клуба из Костаная. Родные стены помогут это исправить. Ведь в том, что красно-белая армия умеет забивать, нет никаких сомнений: в остальных четырех встречах «кондитеры» вонзили по два гола и больше.
На вероятный перелом в противостоянии намекает и форма желто-зеленых: в августе «Тобол» проиграл три матча из четырех, в каждом пропустив по два мяча. Парни Милича Чурчича уже оформили одну из главных сенсаций квалификации Лиги конференций — лишили евросезона «Базель», который в прошлом розыгрыше турнира дошел до полуфинала. Есть опасение, что на этом чудеса закончатся.
Рекомендуемая ставка: «Дерри Сити» забьет больше 1.5 гола за 2.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0