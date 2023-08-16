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«Дерри Сити» — «Тобол»: прогноз на матч квалификации Лиги конференций 17 августа 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Дерри Сити» — «Тобол» 17 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Дерри Сити» — «Тобол».
Фото Global Look Press

17 августа «Дерри Сити» примет «Тобол» в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча пройдет на стадионе «Брэндивелл» в Северной Ирландии и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее легально в России не получится. Поединок обслужит бригада рефери Петера Краловича из Словакии. Первый матч завершился в пользу команды из Казахстана (1:0).

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 21:45. Brandywell (Дерри)
Дерри Сити
Тобол Кс

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На победу красно-белой армии в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00, вероятность такого исхода примерно 42%. «Мирный» результат доступен за 3.74 (28%), триумф «комбайнеров» — за 3.59 (30%).

В первой игре сильнее оказались парни Милича Чурчича (1:0). Считаете, что желто-зеленые снова одолеют «кондитеров»? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет 3310 рублей.

Эксперты полагают, что у «Тобола» больше шансов на проход в следующий раунд: это событие идет за 1.54. Квалификация североирландцев представлена за 2.48.

Лишь один из пяти последних поединков «Дерри Сити» во всех турнирах не пробил «верх» по голам — на Центральном стадионе в Костанае. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80.

«Комбайнеры» обменялись меткими выстрелами с соперниками в трех из пяти последних встреч Лиги конференций и чемпионата Казахстана. «Обе забьют» предлагают взять за 1.90, обратный рынок — за 1.91.

Четыре наиболее возможных итога противостояния, по мнению Olimpbet, указывают на ничью или на викторию хозяев:

  • 1:1 — за 6.40;
  • 1:0 — за 6.80;
  • 0:0 и 2:1 — за 8.00.
&laquo;Лудогорец&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Астана&raquo;. «Лудогорец» готовит месть «Астане» за поражение в Казахстане. Но желто-синие так просто не сдадутся

Прогноз и ставка на матч «Дерри Сити» — «Тобол»

Из пяти предыдущих поединков североирландцы не отличились только в одном — против клуба из Костаная. Родные стены помогут это исправить. Ведь в том, что красно-белая армия умеет забивать, нет никаких сомнений: в остальных четырех встречах «кондитеры» вонзили по два гола и больше.

На вероятный перелом в противостоянии намекает и форма желто-зеленых: в августе «Тобол» проиграл три матча из четырех, в каждом пропустив по два мяча. Парни Милича Чурчича уже оформили одну из главных сенсаций квалификации Лиги конференций — лишили евросезона «Базель», который в прошлом розыгрыше турнира дошел до полуфинала. Есть опасение, что на этом чудеса закончатся.

Рекомендуемая ставка: «Дерри Сити» забьет больше 1.5 гола за 2.11.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Тобол
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«Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз на матч Суперкубка УЕФА 16 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
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 - : -
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Балтика – Урал
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Динамо

 3
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 3
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 3 1 0
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