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Сегодня, 09:50

PARI признана лучшим букмекером года

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Букмекерская компания PARI стала обладателем престижной премии «РБ 2024» в номинации «Гран-при: лучший букмекер года». Торжественная церемония прошла 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

Кубок «Гран-при» — самая ценная награда премии. Жюри отдает победу в этой номинации букмекерским компаниям, продемонстрировавшим наибольшие достижения на рынке за прошедший год. PARI в 2023 году показала стремительный рост в индустрии, заняв заслуженное место в числе крупнейших компаний России по доле рынка. Впечатляющими оказались показатели роста чистой прибыли: она увеличилась на 400% и достигла 10,6 млрд рублей. Выручка компании за 2023 год составила почти 100 млрд рублей.

Букмекерская компания успешно провела 2023 год, усилив свои позиции в российском спорте. Компания продолжает оказывать поддержку крупным клубам и федерациям, а также активно работает над социальными проектами.

Одним из самых успешных событий для букмекера в 2023 году стал розыгрыш Кубка PARI Премьер, который вышел на международный уровень и превратился в один из главных турниров футбольного межсезонья. Кроме того, совместно с футбольным клубом «Пари НН» PARI запоминающимся образом отметила 155-летний юбилей писателя Максима Горького — партнеры представили форму с уникальным дизайном в честь самого известного уроженца Нижнего Новгорода.

«Победа в главной номинации премии «Рейтинга букмекеров» демонстрирует справедливую оценку работы нашей компании, которая совершенствуется с каждым годом. PARI показывает рекордные темпы роста, обгоняя конкурентов по этому показателю. Наши активности привлекают все больше внимания, а значит, ставка на нестандартный подход и поиск свежих идей оправдывает себя. Мы продолжим вкладываться в развитие российского спорта и обещаем дарить еще больше ярких эмоций нашим клиентам», — заявил СЕО PARI Руслан Медведь.

Выборы в номинации «Гран-при: лучший букмекер года» проходили в два этапа. Первый этап состоял из открытого голосования на портале премии, по итогам которого определились пять лидеров номинации. Победителя из лидеров голосования определило жюри.

Также PARI стала лауреатом Премии в специальной номинации «Лучшая партнерская программа по версии Uffiliates». Кроме того, управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев был признан топ-менеджером букмекерской отрасли.

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Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев признан лучшим топ-менеджером букмекерской отрасли

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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