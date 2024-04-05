PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI стала обладателем престижной премии «РБ 2024» в номинации «Гран-при: лучший букмекер года». Торжественная церемония прошла 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.
Кубок «Гран-при» — самая ценная награда премии. Жюри отдает победу в этой номинации букмекерским компаниям, продемонстрировавшим наибольшие достижения на рынке за прошедший год. PARI в 2023 году показала стремительный рост в индустрии, заняв заслуженное место в числе крупнейших компаний России по доле рынка. Впечатляющими оказались показатели роста чистой прибыли: она увеличилась на 400% и достигла 10,6 млрд рублей. Выручка компании за 2023 год составила почти 100 млрд рублей.
Букмекерская компания успешно провела 2023 год, усилив свои позиции в российском спорте. Компания продолжает оказывать поддержку крупным клубам и федерациям, а также активно работает над социальными проектами.
Одним из самых успешных событий для букмекера в 2023 году стал розыгрыш Кубка PARI Премьер, который вышел на международный уровень и превратился в один из главных турниров футбольного межсезонья. Кроме того, совместно с футбольным клубом «Пари НН» PARI запоминающимся образом отметила 155-летний юбилей писателя Максима Горького — партнеры представили форму с уникальным дизайном в честь самого известного уроженца Нижнего Новгорода.
«Победа в главной номинации премии «Рейтинга букмекеров» демонстрирует справедливую оценку работы нашей компании, которая совершенствуется с каждым годом. PARI показывает рекордные темпы роста, обгоняя конкурентов по этому показателю. Наши активности привлекают все больше внимания, а значит, ставка на нестандартный подход и поиск свежих идей оправдывает себя. Мы продолжим вкладываться в развитие российского спорта и обещаем дарить еще больше ярких эмоций нашим клиентам», — заявил СЕО PARI Руслан Медведь.
Выборы в номинации «Гран-при: лучший букмекер года» проходили в два этапа. Первый этап состоял из открытого голосования на портале премии, по итогам которого определились пять лидеров номинации. Победителя из лидеров голосования определило жюри.
Также PARI стала лауреатом Премии в специальной номинации «Лучшая партнерская программа по версии Uffiliates». Кроме того, управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев был признан топ-менеджером букмекерской отрасли.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5