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Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев признан лучшим топ-менеджером букмекерской отрасли

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Управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев стал обладателем премии «РБ 2024» в номинации «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли». Церемония вручения наград состоялась 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

Дмитрий Сергеев работает в PARI с момента выхода компании на рынок весной 2022 года. Под его управлением PARI за два года заняла лидирующие позиции в индустрии и продемонстрировала рекордные темпы экономического роста. Выручка компании по итогам 2023 года составила 93,8 млрд рублей — в 2,4 раза больше, чем в 2022 году. Чистая прибыль PARI выросла в 5,2 раза — до 10,6 млрд рублей.

Компания намерена активно развиваться на российском рынке и укреплять свои позиции в топ-3. В этом году PARI продолжит оказывать всестороннюю поддержку отечественному спорту. Кроме того, одним из ключевых направлений для компании станут социальные проекты.

«Эта награда индивидуальная, но она отражает заслуги всей компании. Мы благодарны за то, что наши успехи в очередной раз были отмечены представителями профессионального экспертного сообщества. Компания провела мощный год по части инвестиций и итоговых результатов. PARI демонстрирует невероятные темпы роста. Мы готовы и дальше развивать свой бренд, приложим для этого все усилия», — заявил Дмитрий Сергеев.

Выборы в номинации «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли» проходили в два этапа. Первый этап состоял из открытого голосования на портале премии, по итогам которого определились пять лидеров номинации. Победителя среди них определило жюри.

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На проход «Спартака» в следующий раунд Кубка России коэффициент — 7.27. До игры с «Зенитом» был 8.00 на победу в турнире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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