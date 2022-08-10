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«Палмейрас» — «Атлетико Минейро»: пробьется ли команда Халка в полуфинал Кубка Либертадорес?

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Халк.
Фото Global Look Press

11 августа состоится ответный матч четвертьфинала Кубка Либертадорес, в котором встретятся «Палмейрас» и «Атлетико Минейро». Первая игра закончилась ничьей 2:2, вторая встреча пройдет на стадионе «Альянс Парк» в Сан-Паулу. Стартовый свисток колумбийца Вильмара Рольдана прозвучит в 3.30 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Планета».

Кубок Либертадорес. 1/4 финала
11 авг, 03:30. Allianz Parque (Palestra Italia) (Сан-Паулу)
Палмейрас
Атлетику Минейру

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Палмейраса» можно с коэффициентом 1.80, это примерно 54% вероятности. Успех «Атлетико Минейро» оценен в 4.70 (20%). Ничья идет за 3.60 (26%).

Верите в триумф «петушков»? Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае их триумфа принесет 4700 рублей.

Эксперты слабо верят в команду Халка, поэтому три самых вероятных, по их мнению, результата намекают на преимущество «Палмейраса»:

• победа 1:0 идет за 5.50;

• ничья 1:1 — за 6.50;

• успех 2:0 — за 7.10.

Первая игра закончилась результативной ничьей 2:2, а на двоих команды нанесли аж 23 удара. Ждете еще одной яркой зарубы? Тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом 2.22, обратный рынок оценен в 1.66.

В обеих командах есть топовые нападающие: за «Атлетико Минейро» разрывают Халк (21 гол во всех турнирах) и Эдуардо Саша (12 мячей), за «Палмейрас» — Рафаэл Вейга (20) и Рони (17). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола доступен за 4.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.22. Эти рынки на зелено-белых идут за 2.02 и 1.74 соответственно.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 2.10, обратная ставка предложена с котировкой 1.69.

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Прогноз и ставка на матч «Палмейрас» — «Атлетико Минейро» 11 августа 2022 года

В четвертьфинале Кубка Либертадорес сыграет один из лидеров чемпионата Бразилии. Правда, «Атлетико» находится в мрачной форме: идет на 5-матчевой серии без побед во всех турнирах и съехал со второго места на седьмое. «Палмейрас» выступает стабильнее: лидирует в чемпионате Бразилии и не проигрывает с 3 июля.

При этом по составу «петушки» точно не выглядят слабее соперника: 36-летний Халк разносит вратарей мощными ударами, на других позициях тоже находится много южноамериканских звезд. Последние матчи команды проводят очень ровно: вничью закончилось уже пять игр подряд во всех турнирах. Вероятно, предстоящий тоже получится близким.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико Минейро
ФК Палмейрас
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
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Н. Новгород – Ростов
 - : -
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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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