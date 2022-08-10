«Палмейрас» — «Атлетико Минейро»: пробьется ли команда Халка в полуфинал Кубка Либертадорес?

11 августа состоится ответный матч четвертьфинала Кубка Либертадорес, в котором встретятся «Палмейрас» и «Атлетико Минейро». Первая игра закончилась ничьей 2:2, вторая встреча пройдет на стадионе «Альянс Парк» в Сан-Паулу. Стартовый свисток колумбийца Вильмара Рольдана прозвучит в 3.30 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Планета».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Палмейраса» можно с коэффициентом 1.80, это примерно 54% вероятности. Успех «Атлетико Минейро» оценен в 4.70 (20%). Ничья идет за 3.60 (26%).

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Эксперты слабо верят в команду Халка, поэтому три самых вероятных, по их мнению, результата намекают на преимущество «Палмейраса»:

• победа 1:0 идет за 5.50;

• ничья 1:1 — за 6.50;

• успех 2:0 — за 7.10.

Первая игра закончилась результативной ничьей 2:2, а на двоих команды нанесли аж 23 удара. Ждете еще одной яркой зарубы? Тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом 2.22, обратный рынок оценен в 1.66.

В обеих командах есть топовые нападающие: за «Атлетико Минейро» разрывают Халк (21 гол во всех турнирах) и Эдуардо Саша (12 мячей), за «Палмейрас» — Рафаэл Вейга (20) и Рони (17). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола доступен за 4.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.22. Эти рынки на зелено-белых идут за 2.02 и 1.74 соответственно.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 2.10, обратная ставка предложена с котировкой 1.69.

Прогноз и ставка на матч «Палмейрас» — «Атлетико Минейро» 11 августа 2022 года

В четвертьфинале Кубка Либертадорес сыграет один из лидеров чемпионата Бразилии. Правда, «Атлетико» находится в мрачной форме: идет на 5-матчевой серии без побед во всех турнирах и съехал со второго места на седьмое. «Палмейрас» выступает стабильнее: лидирует в чемпионате Бразилии и не проигрывает с 3 июля.

При этом по составу «петушки» точно не выглядят слабее соперника: 36-летний Халк разносит вратарей мощными ударами, на других позициях тоже находится много южноамериканских звезд. Последние матчи команды проводят очень ровно: вничью закончилось уже пять игр подряд во всех турнирах. Вероятно, предстоящий тоже получится близким.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.