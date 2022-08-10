«Палмейрас» — «Атлетико Минейро»: пробьется ли команда Халка в полуфинал Кубка Либертадорес?
11 августа состоится ответный матч четвертьфинала Кубка Либертадорес, в котором встретятся «Палмейрас» и «Атлетико Минейро». Первая игра закончилась ничьей 2:2, вторая встреча пройдет на стадионе «Альянс Парк» в Сан-Паулу. Стартовый свисток колумбийца Вильмара Рольдана прозвучит в 3.30 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Планета».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Палмейраса» можно с коэффициентом 1.80, это примерно 54% вероятности. Успех «Атлетико Минейро» оценен в 4.70 (20%). Ничья идет за 3.60 (26%).
Верите в триумф «петушков»? Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае их триумфа принесет 4700 рублей.
Эксперты слабо верят в команду Халка, поэтому три самых вероятных, по их мнению, результата намекают на преимущество «Палмейраса»:
• победа 1:0 идет за 5.50;
• ничья 1:1 — за 6.50;
• успех 2:0 — за 7.10.
Первая игра закончилась результативной ничьей 2:2, а на двоих команды нанесли аж 23 удара. Ждете еще одной яркой зарубы? Тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом 2.22, обратный рынок оценен в 1.66.
В обеих командах есть топовые нападающие: за «Атлетико Минейро» разрывают Халк (21 гол во всех турнирах) и Эдуардо Саша (12 мячей), за «Палмейрас» — Рафаэл Вейга (20) и Рони (17). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола доступен за 4.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.22. Эти рынки на зелено-белых идут за 2.02 и 1.74 соответственно.
Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 2.10, обратная ставка предложена с котировкой 1.69.
Прогноз и ставка на матч «Палмейрас» — «Атлетико Минейро» 11 августа 2022 года
В четвертьфинале Кубка Либертадорес сыграет один из лидеров чемпионата Бразилии. Правда, «Атлетико» находится в мрачной форме: идет на 5-матчевой серии без побед во всех турнирах и съехал со второго места на седьмое. «Палмейрас» выступает стабильнее: лидирует в чемпионате Бразилии и не проигрывает с 3 июля.
При этом по составу «петушки» точно не выглядят слабее соперника: 36-летний Халк разносит вратарей мощными ударами, на других позициях тоже находится много южноамериканских звезд. Последние матчи команды проводят очень ровно: вничью закончилось уже пять игр подряд во всех турнирах. Вероятно, предстоящий тоже получится близким.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0