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«Словацко» — «Фенербахче»: прогноз на матч Лиги Европы 11 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Словацко» — «Фенербахче» 11 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Фенербахче» в первом матче со «Словацко».
Фото Global Look Press

11 августа пройдут ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы. В Чехии на стадионе «Мирослава Валенты» встретятся местный «Словацко» и «Фенербахче»: турки выиграли дома 3:0. Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в России трансляции не будет. Главный арбитр — черногорец Никола Дабанович.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд
11 авг, 20:00. Miroslava Valenty Stadion (Угерске-Градиште)
Словацко
Фенербахче

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей небольшим фаворитом: коэффициент на победу «Фенербахче» — 2.13, примерно 45% вероятности. Успех «Словацко» оценен в 3.20 (29%), на ничью предложена котировка 3.40 (27%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш чехов принесет 3200 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество «Фенербахче»:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа гостей 1:0 — за 7.40;

• успех 2:1 — за 8.40.

«Желтые канарейки» при родных трибунах разгромили соперника 3:0. После той игры турки играли в первом туре чемпионата и снова забили три мяча. Ждете еще одну результативную игру от «Фенербахче»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 2.10, ИТМ2 (1.5) — в 1.73.

«Словацко» в этом сезоне играет нерезультативно: за три официальных матча команда выжала только три забитых мяча. ИТБ1 (1.5) можно оформить с коэффициентом 2.75, ИТМ1 (1.5) идет за 1.45.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.

В первом матче команды на двоих подали всего два корнера. Тотал больше 6.5 углового оценен в 1.13, обратная ставка доступна за 5.10.

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Прогноз и ставка на матч «Словацко» — «Фенербахче» 11 августа 2022 года

«Желтые канарейки» сделали мощный задел в первой игре: «Словацко» надо будет сильно постараться, чтобы помешать туркам пройти в следующий раунд квалификации. Чехи ни разу в истории не играли на групповом этапе еврокубков и только второй раз проскочили в квалификацию (причем второй год подряд). «Фенербахче» мощнее по составу, к тому же матч не пропустят лидеры команды — Диего Росси, Эннер Валенсия и другие. Вероятно, турки снова не оставят шансов сопернику.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.10.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Фенербахче
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
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Н. Новгород – Ростов
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 4
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Николай Комличенко

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 4
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Федор Смолов

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 4
П
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Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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