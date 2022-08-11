11 августа пройдут ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы. В Чехии на стадионе «Мирослава Валенты» встретятся местный «Словацко» и «Фенербахче»: турки выиграли дома 3:0. Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в России трансляции не будет. Главный арбитр — черногорец Никола Дабанович.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей небольшим фаворитом: коэффициент на победу «Фенербахче» — 2.13, примерно 45% вероятности. Успех «Словацко» оценен в 3.20 (29%), на ничью предложена котировка 3.40 (27%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш чехов принесет 3200 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество «Фенербахче»:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа гостей 1:0 — за 7.40;

• успех 2:1 — за 8.40.

«Желтые канарейки» при родных трибунах разгромили соперника 3:0. После той игры турки играли в первом туре чемпионата и снова забили три мяча. Ждете еще одну результативную игру от «Фенербахче»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 2.10, ИТМ2 (1.5) — в 1.73.

«Словацко» в этом сезоне играет нерезультативно: за три официальных матча команда выжала только три забитых мяча. ИТБ1 (1.5) можно оформить с коэффициентом 2.75, ИТМ1 (1.5) идет за 1.45.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.

В первом матче команды на двоих подали всего два корнера. Тотал больше 6.5 углового оценен в 1.13, обратная ставка доступна за 5.10.

Прогноз и ставка на матч «Словацко» — «Фенербахче» 11 августа 2022 года

«Желтые канарейки» сделали мощный задел в первой игре: «Словацко» надо будет сильно постараться, чтобы помешать туркам пройти в следующий раунд квалификации. Чехи ни разу в истории не играли на групповом этапе еврокубков и только второй раз проскочили в квалификацию (причем второй год подряд). «Фенербахче» мощнее по составу, к тому же матч не пропустят лидеры команды — Диего Росси, Эннер Валенсия и другие. Вероятно, турки снова не оставят шансов сопернику.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.10.