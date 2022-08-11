«Словацко» — «Фенербахче»: прогноз на матч Лиги Европы 11 августа 2022 года
11 августа пройдут ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы. В Чехии на стадионе «Мирослава Валенты» встретятся местный «Словацко» и «Фенербахче»: турки выиграли дома 3:0. Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в России трансляции не будет. Главный арбитр — черногорец Никола Дабанович.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей небольшим фаворитом: коэффициент на победу «Фенербахче» — 2.13, примерно 45% вероятности. Успех «Словацко» оценен в 3.20 (29%), на ничью предложена котировка 3.40 (27%).
Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш чехов принесет 3200 рублей.
Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество «Фенербахче»:
• ничья 1:1 идет за 6.40;
• победа гостей 1:0 — за 7.40;
• успех 2:1 — за 8.40.
«Желтые канарейки» при родных трибунах разгромили соперника 3:0. После той игры турки играли в первом туре чемпионата и снова забили три мяча. Ждете еще одну результативную игру от «Фенербахче»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 2.10, ИТМ2 (1.5) — в 1.73.
«Словацко» в этом сезоне играет нерезультативно: за три официальных матча команда выжала только три забитых мяча. ИТБ1 (1.5) можно оформить с коэффициентом 2.75, ИТМ1 (1.5) идет за 1.45.
Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90.
В первом матче команды на двоих подали всего два корнера. Тотал больше 6.5 углового оценен в 1.13, обратная ставка доступна за 5.10.
Прогноз и ставка на матч «Словацко» — «Фенербахче» 11 августа 2022 года
«Желтые канарейки» сделали мощный задел в первой игре: «Словацко» надо будет сильно постараться, чтобы помешать туркам пройти в следующий раунд квалификации. Чехи ни разу в истории не играли на групповом этапе еврокубков и только второй раз проскочили в квалификацию (причем второй год подряд). «Фенербахче» мощнее по составу, к тому же матч не пропустят лидеры команды — Диего Росси, Эннер Валенсия и другие. Вероятно, турки снова не оставят шансов сопернику.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0