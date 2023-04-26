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Овечкин поддержал участников V Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея

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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал участников V Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея. Видеообращение форварда было показано 26 апреля на церемонии открытия фестиваля в Сочи.

«Фестиваль — это не только борьба за результат, но в первую очередь праздник, который поможет найти вам новых друзей со всех уголков страны. Желаю вам успеха в предстоящих соревнованиях! Каждый из вас уже победитель!» — обратился к игрокам Овечкин.

Он также отметил, что своим примером юные хоккеисты показывают, что «хоккей — это спорт для каждого».

Помимо Овечкина, видеосообщения в поддержку юных хоккеистов записали игроки клубов КХЛ. Представители «Авангарда», «Металлурга» и «Салавата Юлаева» отметили силу воли ребят и пожелали им насладиться праздничной атмосферой фестиваля.

Традиционный, пятый по счету Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея проходит в эти дни на ледовых аренах федеральной территории «Сириус» в Сочи при поддержке Федерации адаптивного хоккея и БК ФОНБЕТ. В фестивале принимают участие 63 коллектива из 39 регионов России. Состязания проходят в трех дисциплинах: следж-хоккей, хоккей для незрячих и специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта.

Александр Овечкин
Хоккей
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