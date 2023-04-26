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«Райо Вальекано» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 26 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Райо Вальекано» — «Барселона» 26 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Рафинья.
Фото Global Look Press

26 апреля в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» состоится матч между «Райо Вальекано» и «Барселоной». Игра 31-го тура начнется в 23.00 по московскому времени и будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
26 апр, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Барселона

26 апреля «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано» и постарается увеличить отрыв от «Реала» в таблице ла лиги до 14 очков. Встреча 31-го тура пройдет на стадионе «Кампо-де-Вальекас» и начнется в 23.00 по московскому времени со свистком арбитра Хесуса Хиль Мансано. Игра будет показана по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Барселона» должна набрать три очка в предстоящей встрече. Победа каталонского суперклуба оценена коэффициентом 1.77, что приблизительно 56% вероятности исхода. Успех «Райо Вальекано» идет за 4.87 (18%)., ничья — за 3.78 (26%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного выигрыша выплата составит 4870 рублей.

«Райо» не проиграл «Барселоне» в трех последних матчах чемпионата (две победы и ничья). На то, что хозяева не уступят и в предстоящей встрече, котировка — 2.12.

В трех последних встречах с участием сине-гранатовых суммарно был забит всего один мяч. На ТМ 2.5 можно поставить за 1.80, на ТБ 2.5 — за 2.08.

В семи из восьми предыдущих игр на «Кампо-де-Вальекас» каталонцы забили два и более мяча. ИТБ2 (1.5) идет за 1.95.

На гол «Райо» выставлен приятный коэффициент 1.63. При этом мадридцы отличились в восьми из девяти предыдущих матчей с «Барсой».

Гарри Кейн (&laquo;Тоттенхэм&raquo;). «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Кейн не спасет «шпор» от дьявольской прожарки

Вариант «обе забьют» оценен в 2.00, противоположный исход — в 1.82.

Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов, победа лидера чемпионата за 6.41.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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Сочи – Торпедо
 - : -
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