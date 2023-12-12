«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: мюнхенцы выплеснут злость за разгром во Франкфурте
12 декабря на стадионе «Олд Траффорд» состоится ключевой для «Манчестер Юнайтед» матч этого еврокубкового сезона. В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов манкунианцы сыграют с «Баварией». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Рассудит команды норвежец Эспен Эскос.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Баварию». Победа мюнхенского суперклуба идет за 2.24, что примерно 45% вероятности исхода. Успех «Манчестер Юнайтед» котируется за 2.79 (36%), ничья — за 4.01 (19%).
На то, что хозяева не уступят, можно поставить за 1.68. А вот вариант Х2 предложен за 1.47.
Тотал больше 2.5 мяча оценен крошечными 1.42, как и условие на обмен голами. При этом ТМ 2.5 идет за 2.67, а «обе забьют — нет» — за 2.82.
Эксперты считают, что футболисты «МЮ» получат больше желтых карточек. Такой исход котируется за 1.90. На «Баварию» же можно поставить за 3.10, на ничью — за 4.00.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»
«МЮ» в выходные пропустил три мяча от «Борнмута», ранее столько же от «Ньюкасла», «Сити» и «Галатасарая», а от «Копенгагена» вообще четыре. Такое же количество голов «Бавария» оформила в первом матче этих команд в Мюнхене. Поэтому даже не стоит сомневаться, что мюнхенцы, подпитываемые злостью от разгрома во Франкфурте (1:5), будут агрессивны и результативны в атаке.
Рекомендуемая ставка: гости забьют два и более мяча за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5