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«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: мюнхенцы выплеснут злость за разгром во Франкфурте

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» 12 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мануэль Нойер.
Фото Getty Images

12 декабря на стадионе «Олд Траффорд» состоится ключевой для «Манчестер Юнайтед» матч этого еврокубкового сезона. В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов манкунианцы сыграют с «Баварией». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Рассудит команды норвежец Эспен Эскос.

Лига чемпионов. Группа A
12 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Бавария

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Баварию». Победа мюнхенского суперклуба идет за 2.24, что примерно 45% вероятности исхода. Успех «Манчестер Юнайтед» котируется за 2.79 (36%), ничья — за 4.01 (19%).

На то, что хозяева не уступят, можно поставить за 1.68. А вот вариант Х2 предложен за 1.47.

Тотал больше 2.5 мяча оценен крошечными 1.42, как и условие на обмен голами. При этом ТМ 2.5 идет за 2.67, а «обе забьют — нет» — за 2.82.

Эксперты считают, что футболисты «МЮ» получат больше желтых карточек. Такой исход котируется за 1.90. На «Баварию» же можно поставить за 3.10, на ничью — за 4.00.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»

«МЮ» в выходные пропустил три мяча от «Борнмута», ранее столько же от «Ньюкасла», «Сити» и «Галатасарая», а от «Копенгагена» вообще четыре. Такое же количество голов «Бавария» оформила в первом матче этих команд в Мюнхене. Поэтому даже не стоит сомневаться, что мюнхенцы, подпитываемые злостью от разгрома во Франкфурте (1:5), будут агрессивны и результативны в атаке.

Рекомендуемая ставка: гости забьют два и более мяча за 1.72.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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