Мирра Андреева — Анна Бондарь: российская звездочка легко прорвется в четвертьфинал
26 июля 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева постарается выйти в четвертьфинал турнира в швейцарской Лозанне. Ее соперницей по матчу второго круга станет венгерка Анна Бондарь. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде девушки ни разу друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Андрееву безоговорочным фаворитом предстоящей игры. На победу россиянки можно поставить с коэффициентом 1.14, что примерно 88% вероятности исхода. Успех Бондарь доступен за мощные 5.29 (12%).
Считаете, что в этом матче возможна сенсация? Ставка в 1000 рублей на теннисистку из Венгрии в случае ее выигрыша принесет выплату в 5290 рублей.
При этом даже на ее победу с форой (+5.5) гейма котировка велика — 1.92. Триумф Андреевой с гандикапом (-5.5) при этом равен 1.82.
Если Мирра выиграет 2:0 по сетам, то ваша ставка увеличится в 1.49 раза. Стоит напомнить, что в первом круге Андреева не оставила шансов Ястремской — 6:0, 6:2.
Тотал больше 19.5 гейма доступен за 1.95, ТМ 19.5 — за 1.80.
Эксперты предполагают, что Андреева заявит о своем превосходстве уже в первом сете — ее победа оценена в 1.24. С форой (-2.5) гейма — в 1.83.
На восемь и больше брейков в матче коэффициент — 2.00, на семь и меньше — 1.72.
Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Анна Бондарь
Мирра ярко выступила на Уимблдоне, дойдя до второй недели и обидно проиграв Мэдисон Киз. Теперь же она вернулась на грунт и показывает, как здорово умеет доминировать — в первом круге буквально снесла с корта Даяну Ястремскую (6:0, 6:2).
Бондарь вряд ли добьется сильно лучшего результата в сравнении с украинкой. Она выиграла больше одного матча лишь на одном грунтовом турнире в этом сезоне (дошла до третьего круга в Риме), а всего в последних восьми матчах потерпела шесть поражений.
Рекомендуемая ставка: ТМ 19.5 за 1.80.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|1
|0
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|3-1
|3
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2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1