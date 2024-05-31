Источник: ЦСКА примет решение по будущему Федотова в команде в выходные

Руководство ЦСКА в скором времени примет решение по будущему главного тренера команды Владимира Федотова, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В ближайшие выходные состоится встреча высшего руководства и 57-летнего специалиста. По ее итогам будет решено, продолжит ли специалист тренировать красно-синих в следующем сезоне.

В сезоне-2023/24 ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, а также дошел до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступил «Зениту» в серии пенальти.